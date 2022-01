“Era nell’aria”. Amadeus, confermate le voci della vigilia. Adesso è ufficiale

In attesa di condurre il festival di Sanremo Amadeus può sorridere. Può sorridere nonostante la ripresa dell’epidemia stia facendo circolare brutte voci sul Festival della Canzone e un limitazioni sui posti in teatro. Limitazione che, ad oggi, non dovrebbe comunque esserci. Come non ci sarà l’esclusione di Gianni Morandi. Il suo brano ‘Apri tutte le porte’, è stato in parte pubblicato sui social. Sulla pagina Facebook del cantante è apparso un video, poi rimosso, nel quale compariva lo stesso Morandi.



Che, insieme al produttore dj Mousse T, parlava della canzone scritta da Jovanotti che si sentiva in sottofondo. Una violazione, questa, del regolamento del Festival. Il caso è stato esaminato dal direttore artistico Amadeus il quale, l’anno passato, ha dovuto fare i conti con una situazione simile. Ovvero la pubblicazione su Instagram per errore da parte di Fedez di alcuni secondi del brano con il quale si sarebbe dovuto esibire sul palco dell’Ariston.



In quest'ultimo caso Amadeus decise poi di non applicare il regolamento spiegando che la durata del video non svelava il brano che manteneva il tratto di novità richiesto dal regolamento.







Su Canale 5 Il Peggior Natale della Mia Vita ha raccolto davanti al video 2.021.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 The Greatest Showman ha interessato 681.000 spettatori pari al 3% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la pietra filosofale ha intrattenuto 1.734.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 Alita – Angelo della battaglia ha raccolto davanti al video 891.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Unstoppable – Fuori Controllo totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 3.6% di share.



Su La7 Ben Hur ha registrato 332.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Su Tv8 Matilda 6 Mitica segna 335.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Living With Michael Jackson ha raccolto 381.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai4 The Tunnel – Trappola Nel Buio registra 474.000 spettatori con il 2%. Su Iris L’Ultima Alba ha ottenuto 276.000 spettatori con l’1.2%. Su La5 Lettera di Natale segna 341.000 spettatori con l’1.4%. Su Sky Uno Masterchef 11 ha interessato 693.000 spettatori (883.000 cumulati con +1, on demand e replica), con il 2.9%, nel primo episodio, e 648.000 spettatori (775.000 cumulati) con il 3.3% nel secondo episodio.