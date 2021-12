“Lascia UeD, dove va”. Armando Incarnato, la soffiata sul cavaliere è una vera bomba

Imprenditore, modello, 40enne e del segno dell’Acquario. Armando Incarnato è uno dei cavalieri più in vista del trono Over di Uomini e Donne, programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Spesso ha conquistato la scena discutendo animatamente con gli altri protagonisti del dating show. Come quando ha dato dell’ipocrita a Gianni Sperti, una delle colonne della trasmissione. Motivo del contendere la veridicità della trasmissione.

Nella stessa puntata andata in onda qualche tempo fa Armando se l’è presa anche con Gemma Galgani: “Ma statti zitta te” ripetuto quattro o cinque volte. Così, in scioltezza. Di sicuro al classe 1981 nato a Napoli non mancano né le parole né il ‘coraggio’ di usarle con chiunque. Certo qualche volta è stato proprio lui a finire al centro delle polemiche.

Era la fine di novembre quando Incarnato è stato bersagliato così sui social dopo: “Sei un cafone insopportabile, cerca di impietosire la gente” e “Che pagliaccio, è Alex Belli 2”. Tutto questo per aver postato un video in cui si mostrava con le lacrime agli occhi.





Insomma Armando Incarnato o lo ami o lo odi, difficile per uno come lui passare inosservato. Un’altra accesa discussione lo ha visto contrapporsi a Marcello Messina, l’agente immobiliare che dopo una partentesi a UeD ha deciso di abbandonare il programma. Ma uno come Armando piace, e pure parecchio, al pubblico. E così la notizia che sta girando in queste ore sembra la naturale conseguenza di un’ascesa che non sembra essere finita, anzi.

La notizia è la seguente: Armando Incarnato è uno dei possibili nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi partirà appena terminato il Grande Fratello Vip, dunque a marzo 2022. Ovviamente il cavaliere del trono over non è l’unico papabile come vip proveniente da Uomini e Donne. Lo show di Maria De Filippi da sempre è ‘fucina’ di personaggi che bucano lo schermo. C’è anche l’ex tronista Lucas Peracchi nell’elenco dei candidati a partecipare all’Isola. Chissà, magari potremmo vederli entrambi alle prese con prove degne di un moderno Robinson Crusoe su una sperduta isola in mezzo al mare… voi che ne pensate? Vi piacerebbe?