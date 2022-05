“È solo ignorante e cafone”. UeD, veleno su Armando Incarnato: vengono fuori cose

Armando Incarnato a Uomini e Donne è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti più importanti. Ma i problemi per il cavaliere non sono mai mancati, infatti in tante occasioni è stato messo nel mirino non solo dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ma anche da diversi ex ed attuali volti della trasmissione di Maria De Filippi. E insulti pesantissimi nei suoi confronti sono arrivati nelle ultime ore da parte di una donna, che per diverso tempo è stata un punto fermo del dating show.

Nei giorni scorsi Armando Incarnato a Uomini e Donne ha criticato duramente Isabella Ricci: “Io resto della mia idea, aver trovato l’amore non significa che non avesse voglia di visibilità, che poi abbia trovato l’amore è stata molto fortunata, quando uscita da qui ha sporcato tutto il programma, ha parlato male di tutti, di Gianni, di Gemma, di me. È stata fortunata a trovare un uomo come lui”. Poi ha pure aggiunto: “Hai detto che il programma è finto, che ci fai qua dentro? Hai sputato nel piatto che ti ha dato visibilità”.





Armando Incarnato di Uomini e Donne attaccato da Barbara De Santi

E dopo le considerazioni di Armando Incarnato a Uomini e Donne nei confronti proprio dell’ex dama Isabella Ricci, un’altra vecchia protagonista della trasmissione ha deciso di attaccarlo in maniera durissima: “Ignorante, invidioso, inutile soggetto, che non merita neanche di essere menzionato per nome”. E successivamente l’ex volto del programma ha deciso di rivolgersi direttamente a Isabella e l’ha ringraziata pubblicamente per il suo comportamento assunto all’interno dello studio.

A puntare il dito sui social contro Armando Incarnato è stata l’ex UeD Barbara De Santi, la quale ha aggiunto: “Isabella, grazie per avermi ancora una volta emozionato positivamente, grazie perché le tue parole mi hanno alleggerito la grande rabbia che provo nel sentire le parole urlate da quel cafone. Siete motivo di tanta ammirazione e stima. Vi adoro”. E staremo a vedere se lo stesso cavaliere se la sentirà di rispondere a Barbara o preferirà tacere per non alimentare ulteriori polemiche.

E nel recente passato Barbara De Santi ha anche criticato Ida Platano e Riccardo Guarnieri: “Si sono mollati perché era impossibile una storia tra loro due, può darsi anche che risucceda, un uomo e una donna che stanno insieme due anni e mezzo e che si lasciano. Due anni e mezzo? A me non tornano i conti. Loro non sono mai stati insieme 30 mesi. Mai”.

“Appena uscita hai sporcato il programma”. UeD, il ritorno di Isabella Ricci subito rovinato