Chiacchieratissimo e discusso Armando Incarnato è uno dei personaggi più amati e seguiti di Uomini e Donne. Nel corso degli anni famose le sue frequentazioni con Ida Platano e Roberta Di Padua e le lite con il rivale di sempre Riccardo Guarnieri. Nel corso della passata stagione aveva fatto molto parlare per le sue posizioni nei confronti di Nicola Vivarelli contro il quale non è stato affatto tenere. Come tenero non è mai stato Gianni Sperti nei suoi confronti. L’opinionista è stata sempre molto rigido.



Tanto che Armando Incarnato, più volte, è arrivato a usare parole furenti contro di lui. Nei giorni scorsi il cavaliere aveva duramente attaccato Ida Platano accusata di fare una sorta di doppio gioco. A quanto racconta pare che Ida abbia chiesto delucidazioni sulla ragione del suo comportamento così distaccato. Ida Platano gli avrebbe anche telefonato per avere chiarimenti. “Tu mi hai chiamato per sapere come mai io non ti saluto in studio. Forse volevi creare una dinamica a centro studio, perché cosa te ne dovrebbe fregare a te”.



E lei aveva risposto malamente. Ma è stato lui a cercarmi e mi ha proposto un caffè per parlare, non voglio più uscire con lui”. A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, che aveva deciso di dedicare la sua attenzione esclusivamente a Graziano e Marcello. A quel punto era intervenuto anche Gianni Sperti, il quale aveva detto che l’intenzione di Armando Incarnato fosse quella di infangare Ida Platano.







Intanto nel corso dell’ultima puntata Armando Incarnato è stato di nuovo protagonista. Prima ha battibeccato con il nuovo arrivato Graziano. In un secondo momento, dopo essersi seduto al centro dello studio per parlare della sua nuova frequentazione, è scoppiato in lacrime. Il motivo è stato lui a spiegarlo.



A breve, ha raccontato Armando Incarnato, la sua ex compagna, mamma di sua figlia, si risposerà. Un pensiero che sta angosciando il 40enne, che ha spiegato: “Mi dispiace un po’, perché mia figlia andrà a vivere in una casa dove ci sarà un’altra presenza maschile e questo mi fa strano, anche se lui è un bravissimo ragazzo”.