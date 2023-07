Armando Incarnato, ahia. C’è anche lui nella lista dei ‘sorvegliati speciali’ di Uomini e Donne, il cavaliere napoletano da 6 anni circa in cerca dell’anima gemella nello studio di Maria De Filippi. Spesso al centro di polemiche e discussioni feroci con gli opinionisti e gli altri protagonisti dello show, ha fatto già parlare di sé per un commento sulla rottura di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, come abbiamo raccontato qua sotto. Ma non è l’unico perché da quando UeD è in pausa estiva, tanti altri suoi colleghi hanno sorpreso il pubblico.

Roberta Di Padua, per esempio. La dama per giorni è stata al centro del gossip per una presunta frequentazione segreta con Andrea Foriglio, il corteggiatore non scelto di Nicole Santinelli. Ora pare essersi presa una pausa dai social. E poi il suo ex, Riccardo Guarnieri, anche lui presente nella scorsa stagione di Uomini e Donne ma ancora una volta uscito da single. Si è fidanzato nel frattempo?

Armando Incarnato ‘scoperto’: la segnalazione

Nei giorni scorsi è uscita una foto del cavaliere tarantino con quella che dovrebbe essere la sua ultima fiamma, una ragazza di nome Gabriella. I due sono stati avvistati in diverse occasioni e sempre in atteggiamenti più che amichevoli. Da qui il gossip. E la stessa cosa più o meno sta succedendo ad Armando Incarnato.

La segnalazione arriva da Amedeo Venza, che dedica una delle ultime Storie Instagram al cavaliere napoletano: “Esce da un mese con una persona, ma a settembre tornerà in studio”. Non solo, l’influencer ed esperto di gossip si è detto certo del fatto che Armando Incarnato starebbe frequentando assiduamente una ragazza dall’identità sconosciuta, ma che non sarebbe nulla di serio visto che dopo l’estate riprenderà posto nel parterre.

“Dirà che ha frequentato relativamente una persona ma che non è andata“, ha concluso Amedeo Venza aggiungendo una risata riferita probabilmente all’atteggiamento che il cavaliere avrebbe sin da quando ha esordito in trasmissione. Si attende ora una replica del diretto interessato, che non ha ancora commentato questa nuova bomba di gossip.