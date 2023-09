Colpo di scena su Armando Incarnato. Si sarebbe scoperto perché non è più a Uomini e Donne, sebbene da parte sua non ci siano mai state conferme. Stavolta alcuni follower e l’esperto di gossip Amedeo Venza si sono accorti di una sorta di passo falso fatto da lui e da un’altra persona, quindi sarebbero ormai stati smascherati. E per questa ragione forse Maria De Filippi ha pensato bene di non invitarlo più nello studio del dating show.

Potrebbero esserci anche sue smentite nelle prossime ore, come è già successo in passato, ma per ora l’indiscrezione c’è eccome ed è davvero boom. Armando Incarnato perché non è a Uomini e Donne? Questa è la domanda che i telespettatori ripetono in continuazione e finora c’erano state diverse ipotesi. Adesso una di queste è diventata predominante, anche perché ci sono state le prime ‘prove’ trovate sul mondo del web.

Leggi anche: “Scatta la denuncia”. Uomini e Donne, inizio choc: Gianni Sperti chiama gli avvocati





Armando Incarnato, perché non è più a Uomini e Donne: cosa si è scoperto

Una vera e propria bomba gossip di questo secondo weekend di settembre è arrivata su Armando Incarnato. Ormai avremmo scoperto perché non è più a Uomini e Donne e probabilmente non lo sarà nemmeno in futuro. Lui ha sempre fatto intendere di non avere relazioni sentimentali in corso, eppure i seguaci della trasmissione di Canale 5 la pensano diversamente. Così come Venza, che ha riportato una segnalazione clamorosa.

Ecco quanto scritto dall’influencer: “Lei è la ex di Armando (Uomini e Donne). Ha pubblicato questa storia e tolta subito dopo! Questo perché si troverebbe a casa di Armando (vedere quadro dietro). Avrà ritrovato l’amore anche lui? Per questo non è più nel parterre?”. Lei è la sua ex fidanzata Janet, con la quale potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma. La donna ha scritto: “Buenos dias, curiosità: mai stata single“.

E Pamela Barretta, che aveva esultato in passato al suo possibile allontanamento da UeD, ha esclamato nelle scorse ore su Armando: “Dopo le storie di Amedeo Venza, posso dire che il karma è arrivato. Sto volando, come vedete quando parlo non dico mai caz***”. Non resta che attendere l’eventuale risposta di Incarnato.