Arisa senza pace, non solo fuori da Amici. La voce su di lei è un duro colpo per i suoi fan

Arisa non può ritenere questo il suo miglior momento. Purtroppo per lei stanno giungendo notizie negative sul suo conto, che la stanno relegando in una situazione davvero spiacevole e inaspettata. I suoi fan sono decisamente molto delusi perché mai si sarebbero aspettati di dover fare i conti con queste notizie tutt’altro che positive e interessanti. Le indiscrezioni sono sempre meno favorevoli e da parte sua non c’è stata alcuna smentita, quindi sembra davvero che le cose stiano andando così.

Alcune settimane fa ha rivoluzionato ancora il suo look. La cantante ha rasato i capelli, proprio come ha fatto in molte altre occasioni e nelle Stories di Instagram ha spiegato le ragioni di questa scelta, in risposta ai fan preoccupati. “Non ho ucciso nessuno, ragazzi, ho solo rasato i capelli come faccio ogni estate” ha detto scherzando poi sul fatto di sembrare un “maschiaccio”. Tornando ai fatti attuali, è a livello professionale che le novità che stanno arrivando non sono affatto belle e ovviamente attese.

Il sito ‘Dagospia’ ha riferito di alcune indiscrezioni inaspettate su Arisa. Tutti sappiamo che è stata esclusa dalla prossima edizione di ‘Amici’, ma adesso c’è anche dell’altro. La rubrica ‘Candela News’ ha rivelato una notizia che finora era rimasta all’oscuro di tutti. Forse volevano fare un regalo al pubblico, invece nemmeno questa novità si concretizzerà, gettando probabilmente nello sconforto i suoi ammiratori. Ma andiamo a vedere insieme cosa poteva succedere e cosa invece non accadrà.





Stando a quanto riferito da ‘Dagospia’ su Arisa, quest’ultima aveva avuto “dei contatti con Ballando con le stelle”. Sembrava che potesse esserci un accordo storico, che avrebbe permesso a Milly Carlucci di avere una personalità di spicco nel programma. Invece pare che alla fine non si sia raggiunto un compromesso adeguato e i telespettatori della Rai non la vedranno all’opera. Difficile ipotizzare adesso dove potremo vedere la bravissima cantante, rimasta al momento senza trasmissioni.

Secondo quanto detto da Davide Maggio in passato, Arisa avrebbe detto no ad ‘Amici’ per prendere parte a Pekin Express su Sky nelle vesti di concorrente. Poi, dopo aver abbandonato l’idea di Pekin Express, Arisa avrebbe scelto di optare solo per ‘Amici’. Poi un nuovo dietrofront legato a motivi personali. Ma nel frattempo Maria De Filippi e la sua squadra studiavano le alternative per il cast dei prof, poi concretizzate.