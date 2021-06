Bruttissima notizia per una nota attrice italiana, protagonista in una delle serie televisive più seguite in Italia. In queste ore sta vivendo un vero e proprio dramma familiare, che l’ha sconvolta non poco. A riferire tutto è stata la diretta interessata attraverso un post pubblicato sul social network Instagram. Era infatti lontana dal mondo virtuale da alcuni giorni e in tanti si erano preoccupati per questa lunga assenza. Allora, ha rotto il silenzio, annunciando come stiano le cose e cosa in particolare sia successo.

Lei interpreta uno dei personaggi più famosi di una serie tv di successo, ma stavolta è la sua vita privata e non professionale ad essere purtroppo protagonista. Trattandosi di stories postate online, non è stato possibile leggere le reazioni da parte dei suoi follower. Questi ultimi però l’avranno sicuramente riempita di messaggi di affetto e vicinanza. La speranza di tutti è che il suo stretto familiare possa superare al più presto un momento terribile, giunto inaspettatamente a rovinare le sue giornate.

Ad essere stata colpita da un grave problema di natura familiare è stata l’attrice Arianna Montefiori, che interpreta Laura Parisi ne ‘Il Paradiso delle Signore’. La giovane ha raccontato: “Mio padre George è stato colpito da un malore. Il mio papà è una persona anziana e purtroppo ha avuto un grave problema cardiaco ed è adesso ricoverato in ospedale”. Poi è scesa maggiormente nei dettagli, riferendo quali siano attualmente le sue condizioni di salute. E ha anche ringraziato tutti i suoi seguaci.





Arianna Montefiori ha aggiunto: “Sono stati giorni abbastanza difficili, critici e problematici, però la situazione è in lento miglioramento, quindi voglio pensare positivo. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini”. Poi l’attrice ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram una meravigliosa foto di lei bambina, insieme all’adorato genitore e ai suoi fratelli. Lei e tutto il mondo del web sperano ora che il signor George possa mettersi definitivamente alle spalle uno dei momenti più duri della sua vita.

Arianna Montefiori, classe 1994, ha iniziato a lavorare come attrice a livelli importanti nel 2017 con l’interpretazione di Valentina Valpreda in ‘Che Dio ci aiuti 4’. Poi nel 2019 ha preso parte a ‘L’Isola di Pietro’ con il ruolo dell’infermiera Margherita Spanu e nel 2020 è entrata a far parte del cast de ‘Il paradiso delle signore’. Dal novembre del 2019 ha iniziato una storia d’amore con l’artista Briga.