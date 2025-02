Ad Affari tuoi è arrivato il turno di Pierluigi dalla Puglia, che venerdì 7 febbraio ha iniziato la partita con il pacco numero 12. “Vengo da San Ferdinando di Puglia, ma per amore di Eleonora vivo a Margherita di Savoia” ha spiegato il concorrente che di mestiere è consulente informatico mentre la moglie, presente al suo fianco, un’insegnante di sostegno. La partita di Pierluigi inizia tra pacchi rossi e blu che sfumano poi si caratterizza per i no rifilati a ogni offerta del dottore.

Il primo assegno triturato è di 30mila euro, poi il rifiuto di cambiare pacco e anche dopo i tiri successivi che fanno sfumare la possibilità di vincere prima 50, poi 200mila e infine i 50mila euro dicono no anche all’offerta di 25mila euro. “Dai facciamo un po’ di scena, non lo so forse li tengo, sono tanti soldi…”, dice lui. “Bella partita” si complimenta il Dottore, prima di fare una nuova offerta. Ancora una volta, però, Pierluigi dice di no e in dialetto aggiunge: “Che dobbiamo fare con 30mila euro?”.

Affari tuoi, tutte le offerte rifiutate: finisce così

Il Dottore, a quel punto, offre 35mila euro, ma Pierluigi non ci sta: “Non li accetto finché ci sono in gioco i 300mila euro, se posso estinguere il mutuo, lo estinguo”. Nelle battute finali della partita, il Dottore chiede alla coppia che cifra accetterebbero. Per i due andrebbero bene 106mila euro, ma Pasquale Romano si ferma a 39mila.

La moglie del pacchista, Eleonora, trita anche l’assegno da 43mila euro e lui spiega, convinto: “Non accetto perché ci sono i 300mila euro”. Non accettano nemmeno i 60mila ma quando marito e moglie perdono i 300mila euro e in gioco rimangono 75mila e 500 euro Pierluigi cede ai 25mila offerti: “Accetto, a me non interessa aver tritato 60mila euro. Ci siamo divertiti, era questa la nostra strategia. Ora che sono andati via i 300mila euro, accettiamo”. E hanno fatto bene: nel loro pacco c’erano solo 500 euro.

Poteva andarsene con 60k 🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ #AffariTuoi — ambra 😎🏖️ (@ambri22) February 7, 2025

Ma che esultate? Che aveta rifiutato 60 mila euro…che pagliacci #affarituoi — Denise Capadicci (@Marmell91) February 7, 2025

Rifiuta 60.000€, escono i 300.000€, parte la musica del circo, lui gioca con le palle, De Martino se la ride e la moglie vorrebbe scunucchiare tutti e due… #AffariTuoi pic.twitter.com/atTwUt14op — O' Festivàl di San-Zizì 💐 / Upcoming: #SANREMO250 (@fabriziomico) February 7, 2025

La moglie vorrebbe ammazzarlo per aver rifiutato i 60mila 💀💀💀💀 #affarituoi — bohh (@Marikaaaaaaa_) February 7, 2025

Sui social utenti scatenati più che mai: “La moglie appena usciti dallo studio lo ha piallato di sberle”, si legge. E ancora: “Madonna che strategia, 60mila volati via”, “Che pagliaccio questo che sta giocando”, “Rifiuta 60mila, escono i 300mila, parte la musica del circo, lui gioca con le pa***le, De Martino se la ride e la moglie vorrebbe scunucchiare tutti e due…”. Ma come sempre c’è anche chi è dalla parte della coppia: “Comunque che partita raga dai sono strasimpatici”, “Raga ma che problemi avete anche voi? 60mila sono una cifra enorme ma se c’è la possibilità di vincerne 300k o 75k perché avrebbero dovuto accettare”.