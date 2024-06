L’avventura di Matilde Brandi all’Isola dei Famosi si è fermata ad un passo dalla finale. Nella penultima puntata del 2 giugno è stata infatti eliminata al televoto e ha salutato tutti, dopo aver ricevuto anche una sorpresa dall’amica Manila Nazzaro. Cose contrastanti sono state dette sul conto dell’ormai ex naufraga, infatti c’è chi sia convinto già di cosa farà dopo essere rientrata in Italia.

Matilde Brandi, archiviata l’esperienza all’Isola dei Famosi, si potrebbe già mettere al lavoro per qualcosa di specifico. E questo sta trovando la dura condanna di una parte del pubblico, che non l’apprezza. Ma la showgirl e conduttrice ha anche ricevuto dei complimenti e c’è chi è dispiaciuto del fatto che non potrà giocarsi tutte le sue carte anche nell’ultimo appuntamento.

Matilde Brandi, ecco cosa farà dopo l’Isola dei Famosi: cosa dice il pubblico

Partendo dall’aspetto positivo, Matilde Brandi ha potuto leggere un commento simile da parte di un telespettatore dell’Isola dei Famosi: “Lei dopo l’Isola potrà lavorare o no, ma resta sempre Matilde Brandi, una ballerina e showgirl famosa. Stessa cosa Samuel e Stoppa, famosi e conosciuti. Invece gli altri già adesso non ricordo nemmeno come si chiamano, figuriamoci dopo”.

Ma a reagire a questo messaggio ci ha pensato un altro utente, che ha attaccato proprio Matilde sul social network X: “Matilde dopo l’Isola cercherà il prossimo reality in cui piagnucolare, perché è donna e perché merita di vincere essendo cambiata tanto grazie all’amore”. Quindi, un commento ironico e polemico nei confronti dell’ex naufraga dell’Isola.

Il riferimento è anche alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020. Dopo l’Isola dei Famosi, c’è chi è certo che si tufferà nuovamente in un altro reality ma ovviamente conferme in tal senso non ce ne sono ancora.