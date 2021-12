“Sto per diventare papà”. Cicogna in arrivo a Uomini e Donne, annuncia così la gravidanza della fidanzata

Splendida notizia per gli amanti di ‘Uomini e Donne’. Un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi sarà molto presto papà. Ad annunciare tutto ci ha pensato lui stesso con un un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Entusiasmo alle stelle per l’ex volto del programma di Canale 5 e per la sua fidanzata, che è apparsa anche in alcune delle sue istantanee delle scorse ore. Dopo la delusione a ‘UeD’, per il giovane è tempo di riscatto e rivincite e può adesso diventare genitore.

Sulla sua pagina social, a corredo di foto e video che certificano questo straordinario avvenimento, il ragazzo ha scritto come didascalia: “La vita è troppo breve per accontentarsi di qualcosa che non sia un amore grande e bello, la vita è troppo breve per trattenersi dal sentire qualcosa profondamente. La vita è troppo breve per negare al proprio cuore il piacere di cadere in qualcuno e donargli la propria anima. Perché vivere davvero vuol dire scegliere, scegliere in cosa credere e per cosa vivere”.

Ad essere vicinissimo a diventare papà è l’ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’, Antonio Moriconi. Alcuni anni fa ha provato a rubare il cuore di Teresa Langella, ma la tronista ha voluto poi scegliere una strada differente e ancora oggi condivide il suo amore con Andrea Dal Corso. Ma Antonio Moriconi non si è perso d’animo e si è innamorato della sua attuale partner, Iulia Sciumè, con la quale sta insieme da un anno e mezzo, che adesso è dunque incinta. Un amore che si è trasformato nella creazione di una vera e propria famiglia.





Antonio Moriconi ha comunque concluso così la sua dedica, servita ad annunciare la dolce attesa della sua Iulia: “Voi siete la mia scelta e il mio regalo più bello fino alla fine dei tempi e dopo”. E ovviamente è esplosa la festa sul noto social network, con alcuni personaggi famosi che gli hanno fatto gli auguri. In particolare, sono spiccati i commenti di Nilufar Addati: “Ma che meraviglia!!! Auguri ragazzi!!” e quello di Andrea Denver: “Congratulazioni a voi”. Ma non sono mancati messaggi di gente comune.

Altri fan di Antonio Moriconi hanno scritto sotto il suo meraviglioso post: “Tanto tanto felice per voi, auguro il meglio alla vostra famiglia, sarete due genitori fantastici”, “Congratulazioni e in bocca al lupo per tutto”, “Tantissimi auguri Antonio”, “Orgoglioso di voi, lo dicevo da tempo”, “Che splendido Natale per voi”, “Non c’è davvero cosa più bella, i miei migliori auguri”.