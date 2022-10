Antonino Spinalbese nella bufera al GF Vip 7. Il caso di Marco Bellavia continua a lasciare strascichi e da quando il mental coach ha lasciato il reality show condotto da Alfonso Signorini sono capitate molte cose che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori.

In primis il comportamento della maggior parte degli inquilini della casa nei confronti di Marco Bellavia, che qualche giorno prima dell’addio aveva mostrato la sua fragilità mentale e chiesto proprio ai compagno di avventura di aiutarlo nel proseguire il suo percorso al GF Vip 7. Di tutta risposta Marco Bellavia è stato denigrato e allontanato e durante la puntata di lunedì 3 ottobre Alfonso Signorini ha preso provvedimenti. Ginevra Lamborghini è stata squalificata, mentre Giovanni Ciacci è uscito dopo il televoto flash.

Antonino Spinalbese, bufera al GF Vip 7 per Ginevra Lamborghini

L’uscita di Ginevra Lamborghini ha colpito molti inquilini della casa e in particolare Antonino Spinalbese, che con l’ereditiera e sorella di Elettra Lamborghini aveva instaurato un forte rapporto. In queste ore l’ex fidanzato di Belen Rodriguez è stato duramente attaccato a causa delle parole pronunciate per commentare il provvedimento preso dal GF Vip 7 nei confronti della Lamborghini. Parole che hanno scatenato un vero putiferio.

“Per come è Ginevra non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. Il giudice è il pubblico, quindi se lo hanno fatto è perché il pubblico lo ha chiesto; è colpa mia perché l’ho detta io quella parola ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’ se non l’avessi mai detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola, è colpa mia se Ginevra è uscita”, ha detto Antonino Spinalbese, che poco dopo si è lasciato sfuggire una frase che ha diviso il pubblico.

Antonino Spinalbese nella bufera al GF Vip 7 – Il vip è stato duramente criticato anche per un’altra frase. Mentre il gruppo parlava del provvedimento preso dal GF Vip, Edoardo Donnamaria ha affermato: “Se avesse bestemmiato non sarebbe potuta andare in studio. Trovo comunque meno grave bestemmiare che dire certe cose, però vabbè”. “Io trovo più grave bestemmiare, mio concetto”, è stata la risposta spiazzante di Antonino, duramente attacco dal web a causa di questa affermazione.

“Il ridicolo Antonino al posto di protestare per una sconosciuta che è stata squalificata si metta a pensare alla figlia che è meglio”, “Antonino ha un po’ rotto le palle con sta Ginevra, se ti manca tanto prendi la porta rossa ed esci, è da ieri che è un martello sulle palle”, sono solo alcuni dei tweet degli utenti del web.