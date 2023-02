Edoardo Tavassi, fuori la verità al GF Vip 7. Protagonisti indiscussi del quiz dal titolo “Tutta la verità” sono stati il fratello di Guendalina ed Edoardo Donnamaria, pronti a rispondere alle pungenti domande di Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli. Un gioco, almeno in apparenza, che però ha fatto venire a galla alcune rivelazioni.

Edoardo Tavassi contro i Rodriguez. Il concorrente del GF Vip 7 si trovava assorto nel divertimento di un gioco tra inquilini. Il suo compito? Rispondere alle domande e in caso contrario, mangiare cibi tremendi. Alle strette, il concorrente ha fatto venire a galla alcune verità sulla famiglia della splendida modella e showgirl argentina. “Tutta la verità”, il nome del quiz alla GF Vip Game Night, nel vero senso della parola. Per il gieffino è stato mpossibile sfuggire alle domande di Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli.

Edoardo Tavassi contro i Rodriguez: fuori la verità davanti alle telecamere del GF Vip 7

Per non dover mangiare cibi tremendi, i due concorrenti sono stati messe alle strette ed è così che alla domanda di Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi ha risposto senza molti giri di parole. L’ex di Belen ha domandato con quali concorrenti del suo primo reality non avrebbe mai più voluto avere a che fare e senza rifletterci troppo Edoardo Tavassi ha risposto: “Jeremias Rodriguez!”. Nel giro di pochi secondi, fuori anche il nome di papà Gustavo. Ecco le sue parole nel dettaglio.

“Un concorrente che non vorrei mai più vedere nel vecchio reality che ho fatto? Jeremias Rodriguez senza ombra di dubbio”, è stata la risposta secca di Edoardo Tavassi che ha poi aggiunto: “anche il padre”. E resta il dubbio che Antonino Spinalbese non conoscesse già la risposta dell’inquilino. Infatti come anche molti di voi già sapranno, il reality in quetione è L’Isola dei Famosi. Durante l’edizione del programma, che tra Edoardo Tavassi e padre e figlio Rodriguez non scorresse buon sangue, non è mai stato un mistero. Nello specifico Edoardo ha sottolineato a Jeremias la sua profonda delusione per aver scoperto di essere stato in qualche modo ‘tradito’, avendo raccontato “cose private a tutta Italia”.

E poco dopo il programma, Edoardo Tavassi non avrebbe nascosto al pubblico alcuni dettagli privati nel corso dell’ospitata a Radio Radio. Problemi economici avrebbero spinto Edoardo a chiedere aiuto alla sorella. Una parentesi non troppo felice dunque nel passato che avrebbe confidato anche all’ex naufrago Jeremias. Dal canto suo sembra che il fratello di Belen abbia ‘tradito’ la fiducia, raccontando tutto: “Lui in un daytime ha detto ‘te a 40 anni ti fai campare da tua sorella’. Capite la bassezza e come ha distorto?”, ha reso noto Tavassi ai microfoni di Radio Radio. Nel corso de L’Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi ha comunque avuto modo di stringere un rapporto di amicizia molto forte che dura ancora oggi con un altro ex naufrago, Nicola Vaporidis.