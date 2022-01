“Non poteva chiedere di più”. Antonella Clerici incontrastabile, la notizia più bella è arrivata poco fa

Antonella Clerici non poteva sicuramente chiedere più di così. La bravissima conduttrice televisiva si è goduta fino in fondo il suo successo, che è stato certificato definitivamente nelle scorse ore. Nessuno ha comunque avuto mai dubbi sulla sua professionalità, ma i risultati ottenuti hanno forse superato anche le sue più rosee aspettative. E non può fare altro che festeggiare alla grande questo traguardo, conquistato con grande dedizione ed abnegazione. Anche se ovviamente deve ringraziare anche altre persone.

A proposito di Antonella Clerici, nella serata del 21 gennaio è andata in onda la finale di ‘The Voice Senior’, vinta da Annibale Giannarelli. Ma è accaduto un imprevisto: il sistema del televoto è andato in tilt mandando tutti nel panico. La situazione da affrontare è stata parecchio complicata, al punto che il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, è salito sul palco del talent e si è scusato per il disguido: “Chiedo scusa al Tg1, dovevano prendere la linea prima ma purtroppo il sistema è andato in tilt”.

Ed è proprio grazie a ‘The Voice Senior’ che Antonella Clerici ha potuto sorridere. Sono infatti usciti i dati relativi agli ascolti televisivi della serata del 21 gennaio e ancora una volta il suo programma musicale ha trionfato, confermando i risultati delle passate settimane. Deve nuovamente arrendersi Alfonso Signorini con il ‘GF Vip’, anche se ha ottenuto ugualmente un buon dato e uno share superiore, complice anche la durata più lunga. Ma andiamo a vedere insieme tutti i numeri della prima serata.





Leggendo dunque i dati Auditel, ‘The Voice Senior’ di Antonella Clerici ha totalizzato 3 milioni e 882 mila telespettatori con uno share del 19,5%. Sconfitto a testa alta il reality show di Canale 5, che si è fermato a 3 milioni e 373 mila spettatori con uno share del 20,6%. Sul podio si è piazzato il film in onda su Italia 1, ‘Mechanic – Resurrection’ con 1 milione e 756 mila spettatori. In quarta posizione la serie tv ‘The Good Doctor’ su Rai 2, che ha totalizzato 1 milione e 145 mila telespettatori.

Al ‘GF Vip’ è invece avvenuta un’eliminazione nella scorsa puntata. Il pubblico ha quindi deciso di mandare a casa Valeria Marini e Giacomo Urtis (15% di preferenze) entrati e usciti come unico concorrente del GF Vip 6. Soleil Sorge è sembrata quella più dispiaciuta di questo verdetto, ma un po’ tutti perché la showgirl e il chirurgo hanno portato una ventata di allegria. Ma il verdetto è sempre sovrano.