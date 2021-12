Jingle Bells, jingle bells il Natale è qui… Ormai manca poco allo scoccare della mezzanotte e ad una delle feste più attese dell’anno. Tra pranzetti e cenoni – guai ad esagerare, non avrebbe senso – corri di qua e corri di là per salutare questo o quel parente, o magari acquistare l’ultimo pensierino, il tempo fugge via in un baleno. Ma intanto la cara telly, come la chiamano gli inglesi, la televisione per noi italiani, continua ininterrottamente a mandare in onda programmi e trasmissioni.

Così anche ieri, giovedì 23 dicembre, ha vissuto la sua battaglia di ascolti su Canale5 e su Rai1. Ma si è trattato di una serata diversa dal solito. La rete pubblica ha infatti deciso di anticipare “The Voice Senior” condotto da Antonella Clerici. Questo perché stasera, sera della Vigilia, su Rai1 ci sarà il film d’animazione “Ailo – Un’avventura tra i ghiacci”. E su Canale5 invece ieri sera è stato protagonista Gerry Scotti con il suo “Caduta Libera – Campionissimi”.

Andiamo quindi a vedere chi è la vinto la lotta dell’auditel ovvero degli ascolti tv. Il programma di Antonella Clerici “The Voice Senior” sta andando alla grande. I risultati in termini di telespettatori sono davvero ottimi. Basti pensare che neppure il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini riesce a ‘stargli dietro’. E anche ieri sera Antonellona nazionale non ha tradito le aspettative. Nonostante la concorrenza di un altro personaggio molto amato dal pubblico come Gerry Scotti.





“The Voice Senior” condotto su Rai1 da Antonella Clerici , andato in onda dalle 21:41 alle 00:09 circa, ha conquistato 3 milioni e 736mila spettatori con uno share del 19,8%. Insomma non c’è stata proprio storia con “Caduta Libera – Campionissimi” di Gerry Scotti su Canale5 che infatti ha totalizzato il 12,1% di share, ossia 2 milioni e 84mila telespettatori. E sulle altre reti, cosa è andato in onda e come quali sono stati i risultati in termini di ascolto?

È presto detto. Su Rai 2 “Un Natale senza tempo” ha tenuto davanti alla tv 1 milione e 319mila spettatori (cioè il 6% di share). Su Rai 3 invece “Città segrete” ha saputo conquistare 1 milione e 204mila spettatori (5.7% di share). Il film con Nicolas Cage “The Family Man” andato in onda su Rete4 ha fatto accomodare davanti alla tele 826mila telespettatori (4.2%). Infine Italia1 con “Now you see me 2” ha conquistato 1 milione e 180mila spettatori (5.8%).