Per Antonella Clerici la giornata di oggi 9 dicembre non poteva iniziare in maniera migliore. Un sorriso dopo le lacrime versate lo scorso 5 dicembre in diretta a ‘È sempre mezzogiorno’, nel ricordo di Giulia Cecchettin alla quale, in quel giorno, era stato dato l’ultimo saluto. “Sono veramente in difficoltà perché dopo i funerali di questa giovane ragazza, di Giulia Cecchettin, passare all’intrattenimento non è facile, non è facile per voi che ascoltate”.

“E non è facile per me che sono qui e le parole ne sono già state dette tante, le più belle sicuramente quelle del papà di Giulia che ha parlato citando Gibran, di imparare a danzare sotto la pioggia”. Parole dopo le quali la conduttrice si era ripresa tornando alla diretta del programma. Programma di numeri e successi come quello di ieri sera.





Ascolti tv venerdì 8 dicembre, vince The Voice Kids

Nella serata di ieri, venerdì 8 dicembre 2023, Antonella Clerici ha vinto la gara degli ascolti. Su Rai1 le ultime Blind Auditions di The Voice Kids 2 hanno conquistato 3.849.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale5 la terza puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha incollato davanti al video 3.279.000 spettatori con uno share del 21.7% (Highlights dalla durata di 4 minuti: 1.398.000 – 22.6%).

Su Rai2 The Rookie raccoglie 572.000 spettatori con il 3.2% (primo episodio in prima tv a 673.000 e il 3.4%, secondo episodio in prima tv a 581.000 e il 3.2%, terzo episodio in replica a 456.000 e il 2.9%). Su Italia1 Independence Day: Rigenerazione raccoglie 893.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Materiale Emotivo raccoglie 563.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.084.000 spettatori (7%).

Su La7 Propaganda Live raggiunge 856.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 269.000 spettatori (1.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 511.000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 Hard Kill arriva a 303.000 spettatori (1.6%). Su RaiPremium la fiction Lea – I Nostri Figli in replica raggiunge 304.000 spettatori (1.6%). Su Real Time la semifinale di Bake Off – Dolci in Forno appassiona 598.000 spettatori pari al 3.2%.