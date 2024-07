“Ecco come sta”. Arrivano notizie importanti su Antonella Clerici. La nota conduttrice Rai sta attraversando un periodo molto particolare della propria vita. Una situazione che si è presentata all’improvviso a seguito di un controllo medico di routine. Dopo quella visita, i medici hanno deciso di operarla d’urgenza. Adesso è passato quasi un mese dall’intervento, come sta Antonella?

Sono tantissimi i telespettatori che attendevano notizie su Antonella Clerici. Come sta la presentatrice di “È sempre mezzogiorno”? Il pubblico spera di rivederla presto in onda. L’ultima volta, Antonella ha postato alcune immagini del suo ritorno a casa. Appariva sorridente, ma spiegava che per lei era arrivato il momento di fermarsi per affrontare la convalescenza. Vediamo quali sono gli aggiornamenti.

Antonella Clerici, prima notizie della presentatrice dopo il delicato intervento

È sempre Antonella Clerici, attraverso i propri canali social, a dare informazioni al pubblico sul suo stato di salute. La presentatrice ha pubblicato poco una foto che la ritrae nella propria abitazione nei boschi insieme al suo compagno, Vittorio Garrone, sempre presente vicino ad Antonella insieme alla figlia Maelle. I due siedono nel giardino. Una immagine di apparente serenità.

“Noi sotto il kako della casa del bosco. Relax, campagna, natura, animali”. È il messaggio di Antonella Clerici per i fan che la aspettano. La presentatrice è sorridente. Sia i toni del messaggio che la fotografia lasciano intendere che tutto sta procedendo per il meglio e che Antonella è sulla via di un recupero totale, anche se probabilmente ci vorrà ancora tempo, perché c’è sempre il rischio di possibili ricadute.

Il post di Antonella ha tranquillizzato i fan, anche se al momento non è ancora certo quando la presentatrice potrà tornare in video. L’estate è ancora lunga. In autunno ritornerà “È sempre mezzogiorno”. Al momento è ancora presto per pensarci e la Rai non ha comunicato decisioni in merito.

“Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”, aveva scritto Antonella annunciando ai suoi fan cosa le era successo. “Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo, perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione”, aveva esordito nel post.

Antonella quel giorno doveva assistere a un concerto di Gigi D’Alessio a Napoli, quando il suo ginecologo le ha ricordato del controllo alla cisti ovarica. Da quel momento è iniziato un vero e proprio “tsunami” che ha portato alla scoperta della necessità dell’operazione.