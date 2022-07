“Non vedevo l’ora”. Antonella Clerici torna a sorridere, il momento no è finalmente finito: l’annuncio

Antonella Clerici, la notizia più bella. La conduttrice è molto amata dal pubblico per la sua spontaneità e la sua sincerità. Proprio pochi giorni fa ha spiazzato tutti con una confessione davvero inaspettata. “Non mi metto in competizione – ha sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto. Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi”.

“Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre” dice Antonella Clerici. Poco prima di andare in vacanza e salutare il pubblico di “È sempre mezzogiorno” la conduttrice ha fatto sapere: “Col direttore Stefano Coletta parliamo molto, ma per me è giusto. Se vogliamo fare uno speciale, È sempre mezzogiorno può diventare Mezzanotte a Natale”. Davvero una bella notizia per gli spettatori. Ma ora di belle notizie ce n’è un’altra.





Antonella Clerici, la notizia che tutti aspettavano

Antonella Clerici nelle ultime ore ha voluto ricordare l’indimenticata Raffaella Carrà, venuta a mancare un anno fa. Lo ha fatto con una story su Instagram pubblicando una sua foto mettendo in sottofondo “She” di Elvis Costello. Ma proprio stamattina, martedì 5 luglio, ha condiviso in un post tutta la sua gioia per una splendida notizia: non ha più il Covid.

Dopo oltre una settimana Antonella Clerici ha rivelato di essere finalmente guarita con un post in cui appare, comprensibilmente, raggiante: “Ciao ciao covid negativa🥰🥰🥰🥰🥰🥰 #sorrideresempre @rizzi.domenica grazie”. Nei giorni scorsi la conduttrice aveva raccontato che durante la quarantena i suoi cani le hanno fatto compagnia. Non si sa, invece, se anche il compagno Vittorio Garrone o la figlia Maelle abbiano contratto il virus.

Dunque Antonella Clerici, chiusa la parentesi del Covid, potrà godersi adesso un po’ di meritate vacanze e relax. Per quanto riguarda i suoi programmi, “È sempre mezzogiorno” dovrebbe riprendere a settembre. Ghiotta novità invece per gli appassionati di “The Voice Senior”. Nella prossima edizione il talent show sarà dedicato ai cantanti over, ma nel frattempo la Rai ha deciso di mandare in onda le repliche. Dal 9 luglio, infatti, Rai1 riproporrà le vecchie puntate della seconda edizione.

