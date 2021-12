Antonella Clerici, la notizia corre veloce tra i fan del programma. La conduttrice dai riccioli d’oro non poteva che tornare sul piccolo schermo riscuotendo un successo come pochi. Da settembre, infatti, la programmazione su Rai1 ha dato appuntamento al pubblico con la seconda edizione del talent dedicato agli over 60.

E a parlare è stata proprio Antonella Clerici che nelle ultime ore si è lasciata andare a qualche dichiarazione sul settimanale DiPiù. Parole che non potevano che giungere puntuali per The Voice Senior e per un successo, diciamolo, certamente preannunciato.

“Sono riuscita a trovare la mia serenità e il mio equilibrio […] Sono felice, è un bel momento, non potrei chiedere di più”. Ma che posto occupa il lavoro nella vita della conduttrice? Certamente Antonella Clerici ha avuto modo di riflettere sugli anni passati.





“In passato per tanti, troppi anni ho dato priorità al lavoro, prendendo mille impegni e rinunciando a godermi appieno la mia vita lontano dalle telecamere”, ammette la conduttrice di The Voice Senior: “Facendo così sono riuscita a raggiungere traguardi professionali straordinari e importantissimi, ma ho pagato un prezzo molto alto”.

E se molti pensano che la vita professionale abbia la priorità su tutto, si sbagliano. Impegnata e innamoratissima del suo Vittorio Garrone, Antonella Clerici lo dice senza troppi giri di parole, ammettendo di essere sfiorata da un’ide ben precisa. Le nozze? “Ci stiamo pensando, mi piace l’idea”, le sue parole.