Non stanno arrivando notizie straordinarie su Antonella Clerici. E l’ultima notizia in ordine di tempo riguarda È sempre mezzogiorno, infatti la Rai starebbe ormai arrivando ad una decisione definitiva sul suo programma. Inevitabilmente qualcosa è cambiato da qualche giorno a questa parte e tra la conduttrice e i vertici di viale Mazzini ci sarebbe stato un confronto. Sarebbe anche arrivata una richiesta da lei, che potrebbe essere accettata a breve.

Nonostante fosse già tutto stabilito da tempo, Antonella Clerici e la trasmissione È sempre mezzogiorno potrebbero subire delle modifiche improvvise. Anche perché la stessa popolare presentatrice Rai non sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita. Le difficoltà si stanno facendo notare eccome, infatti anche gli stessi telespettatori si sono ormai accorti che bisognerà fare qualcosa per evitare altre spiacevoli conseguenze.

Antonella Clerici e È sempre mezzogiorno: cosa è stato deciso

A dare la notizia in anteprima è stato il sito TvBlog, riuscito a scoprire un retroscena molto importante su Antonella Clerici e il futuro della trasmissione È sempre mezzogiorno. Tempo fa era stato comunicato che la naturale fine del programma ci sarebbe stata venerdì 16 giugno. In quella data la conduttrice avrebbe dovuto salutare il suo pubblico e dare appuntamento alla prossima stagione. Ma ora qualcosa sarebbe cambiato in corso d’opera.

Lunedì 29 maggio lei non ha risposto presente a causa di un’improvvisa febbre che l’ha messa ko. Ma avrebbe anche qualche altro problemino di salute, quindi pare che Antonella Clerici abbia chiesto la fine anticipata del programma. Probabile quindi che possa terminare una settimana prima del dovuto, ovvero il 9 giugno. La Rai starebbe facendo le sue valutazioni, ma sembra proprio che possa andare così. E ci sarà un’altra trasmissione che comincerà prima.

Dovrebbe iniziare prima Camper in viaggio, dal 12 giugno, con i conduttori Roberta Morise e Tinto, poi in seguito partirà Camper con Marcello Masi. Non resta che aspettare l’eventuale comunicato ufficiale della Rai.