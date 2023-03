“È morto, siamo tutti tristi”. Antonella Clerici, dolore immenso: l’annuncio arriva in diretta

Enorme tristezza in diretta per Antonella Clerici, che si è soffermata su un lutto che ha colpito profondamente lei e tutti coloro che lavorano nella trasmissione È sempre mezzogiorno. La conduttrice televisiva ha aperto in modo molto sofferente l’appuntamento del 9 marzo e non ha potuto fare altro che mostrare tutta la sua vicinanza. Infatti, una persona che lei conosce molto bene ha perso una figura imprescindibile della sua vita e non è facile reagire davanti a queste notizie.

Antonella Clerici ha parlato subito di questo lutto, confermando ancora una volta di avere un cuore straordinario. Lei normalmente è conosciuta per essere una presentatrice molto professionale, allegra e gioiosa, infatti sono questi i segreti del suo successo, ma sa ovviamente anche essere molto seria e affettuosa quando ce n’è bisogno. E questo era uno dei casi in questione, infatti si è rivolta ai telespettatori riferendo di questa morte che ha lasciato tutti senza parole.

Antonella Clerici, lutto a È sempre mezzogiorno

Oltre a soffermarsi su questo doloroso addio, Antonella Clerici parlando di questo lutto si è voluta soffermare anche sulla preziosa squadra di lavoro, che le permette di garantirle ascolti straordinari: “Benvenuti come sempre nella casa del mezzogiorno. Volevo dirvi che in questa casa come sapete c’è una grande famiglia, una parte della famiglia la vedete perché è quella che va in onda. Poi c’è un’altra parte, il famoso dietro le quinte. Noi vivendo insieme ormai da tre anni ci vogliamo tutti bene“.

Poi Antonella ha aggiunto: “Poi siccome siamo gente di spettacolo, come si sa continuiamo e andiamo avanti”. In precedenza aveva quindi comunicato la motivazione del suo stato d’animo non eccezionale: “Uno di noi ieri ha perso il suo papà e noi volevamo fargli arrivare tutto il nostro abbraccio stretto. Luca, ti vogliamo bene, un bacio. Questo è il nostro applauso per te”. Non ha fornito altri dettagli, ma da quanto intuito si tratterebbe di un lavoratore del programma che ha dovuto dire addio al genitore.

La Clerici si era mostrata anche molto delusa nei giorni scorsi per aver dovuto rinunciare ai funerali del collega Maurizio Costanzo, infatti non ha presenziato al rito funebre per motivi di lavoro, dato che era impegnata proprio con la trasmissione Rai.