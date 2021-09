Antonella Clerici è pronta a tornare al lavoro. Da lunedì 13 settembre la conduttrice sarà di nuovo al timone di ‘È sempre mezzogiorno’, il programma lanciato lo scorso anno dopo la chiusura de ‘La prova del cuoco’. Per Antonella un nuovo banco di prova. L’adrenalina e l’emozione, nonostante i tanti anni in video, non mancano. Anche la forma della Clerici è smagliante. Merito pure di una nutrizionista a cui si è affidata dopo le vacanze: “Mi ha messo sotto: ho iniziato una piccola dieta e ho già perso tre kg”.



Un successo che sembra, comunque, annunciato grazie alla bravura di Antonella ed alle sue capacità di intrattenere il pubblico. Ma se dentro lo studio Antonella Clerici sembra blindatissima, fuori sono tante le voci che filtrano sulla sua storia con Vittorio Garrone. Solo qualche settimana fa i due hanno deciso di regalarsi una vacanza in Normandia. Sembra proprio che le ferie di quest’estate nel Nord della Francia abbiano aperto la discussione sulle nozze.



Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sposano! Così faceva sapere NuovoTv secondo il quale sarebber arrivata infatti la proposta di convolare a nozze tra Deauville e Utah Beach. La storia impossibile da scalfire di Antonella Clerici e Vittorio Garrone ha più che spesso propagato energie matrimoniali attorno a sé. Entrambi poi in effetti, non hanno mai negato questa possibilità.







Sempre il settimanale di Signoretti aveva messo a conoscenza che ci sarebbe anche la data del matrimonio tra Antonella Clerici e Garrone. Chissà, magari la celebrazione avverrà proprio nel bosco di Arquata Scrivia che circonda la loro casa. Tutto vero? Forse non proprio. Sulla questione, dalle colonne di Gente è tornata a parlare della sua attività professionale, che è pronta a ri-decollare per la stagione 2021/2022 e dei suoi ‘affari di cuore’.



Con Vittorio, spiega Antonella Clerici, la relazione è solidissima, grazie a 5 anni di ‘costruzione’, di legame intenso, di feeling trovato e mai più mollato. Ma sulle nozze arriva una mezza doccia. “Per ora non sono nei nostri piani, ma non le escludiamo”, spiega Antonella che aggiunge che “se sarà, sarà una cosa intima. E si saprà a cose avvenute”.