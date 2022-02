“Addio, riposa in pace”. Lutto per Antonella Clerici, il doloroso annuncio con una foto bellissima

Lutto per Antonella Clerici. La brutta notizia è stata annunciata dalla stessa conduttrice televisiva, che ha voluto salutare un’ultima volta e omaggiare una persona, che in passato è stata vicina a lei e con la quale ha condiviso dei momenti davvero belli. Non a caso ha scelto di postare in una storia Instagram una foto che la ritrae insieme a lui, durante un periodo spensierato e felice. I due appaiono infatti molto contenti e sorridenti, ma ora purtroppo ha dovuto dirgli addio essendo deceduto nelle scorse ore.

Soltanto un paio di giorni fa Antonella Clerici aveva quasi sfiorato le lacrime in diretta, dopo che la Russia aveva attaccato l’Ucraina: “Dopo il Covid pensavamo di tirare un sospiro di sollievo e invece niente. Putin dichiara guerra e donne e bambini sono spaventati e in fuga, ma non si sa dove andranno. Crollano in mercati, sale ancora il costo del gas ed è una situazione indescrivibile. Non ci meritavamo tutto questo. Questa guerra rischia di coinvolgere tutti gli equilibri del mondo”.

Questa persona che non c’è più era molto conosciuta e non era solamente stata protagonista a ‘La Prova del Cuoco’ di Antonella Clerici. Moltissime personalità politiche lo apprezzavano particolarmente per le sue doti umane e professionali ed era una vera e propria istituzione in Toscana, ma soprattutto nella città di Firenze. La presentatrice Rai, come detto, ha avuto l’onore di averlo come ospite in una delle puntate del suo ex programma e ha voluto scrivere un suo personale messaggio di addio.





Antonella Clerici ha scritto a corredo della foto: “Ciao Fabio Picchi…Riposa in pace” e ha aggiunto un emoticon triste. Dunque, a morire è stato il noto chef Fabio Picchi, che è stato salutato con commozione anche dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Era un grande esperto del mondo culinario ed era anche proprietario di un’attività commerciale molto famosa in città. Ed era anche stato presente nella trasmissione della conduttrice tv.

Matteo Renzi aveva invece omaggiato così il cuoco Picchi: “Ci mancherai tanto Fabio. Ma porteremo con noi la tua incontenibile fame di vita. Piango e abbraccio la Maria e i tuoi ragazzi. Ciao, colonna di Sant’Ambrogio, vecchio cuore di Firenze”. La morte di quest’uomo fondamentale per la città d’arte è sopraggiunta nelle scorse ore a causa di una grave malattia.