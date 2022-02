Annuncio tutt’altro che positivo di Antonella Clerici durante la puntata del 18 febbraio di ‘È sempre mezzogiorno’. La conduttrice televisiva ha infatti riferito che una persona vicina a lei e al programma è rimasta vittima di un brutto incidente, che gli ha causato problematiche fisiche non indifferenti. Adesso si sta pian piano riprendendo, ma le conseguenze non sono state da poco e ha rischiato seriamente di avere un quadro clinico ancora più preoccupante. E poi lui stesso ha fornito maggiori dettagli.

Qualche giorno fa invece Antonella Clerici ha assistito ad un imprevisto in diretta. Lei è andata a prendere lo chef Persegani e i due si sono recati verso la cucina. Tuttavia lo chef con il braccio sinistro ha urtato inavvertitamente una ciotola che è caduta a terra e si è frantumata in mille pezzi. Subito lei ha capito che si trattava di una ciotola ed ha esclamato: “Per fortuna dentro non c’era niente, a noi interessa il cibo non la ciotola”. Quindi ha chiamato Alfio e gli ha chiesto di portare una scopa per pulire i vetri.

Questo protagonista della trasmissione di Antonella Clerici era ormai non presente in studio da tre settimane e quindi il pubblico stava iniziando a preoccuparsi. Ora è tornato nel programma, ma la presentatrice Rai ha subito spiegato cosa gli è successo: “Non lo vediamo da tre settimane e sono sempre abituata a dire cosa succede nella nostra famiglia. Lui è caduto, andando a sciare”. E poi il diretto interessato ha voluto riferire altri dettagli e ha specificato che tipo di infortunio fisico ha avuto.





Ad aver avuto questo incidente sugli sci il sommelier del programma di Antonella Clerici, Andrea Amadei, che ha affermato: “Sono stato tre settimane fermo a letto, mi sono rotto l’osso sacro ed è un dolore molto forte. Soprattutto mezz’ora dopo la caduta perché all’inizio è caldo. Adesso sto diciamo molto meglio, sto al 70% e il peggio è passato”. Ma ovviamente la padrona di casa gli ha chiesto di fare molta attenzione e di non effettuare troppi movimenti bruschi, anche se è stata felice di rivederlo.

Andrea Amadei, classe 1987, è originario di Lodi ed è stato protagonista in passato anche a ‘La Prova del Cuoco’. Ha lavorato anche modello, ma ora è un sommelier molto importante. Il suo incidente poteva costargli davvero molto caro, ma fortunatamente il pericolo maggiore è scampato e ora non deve fare altro che rimettersi in sesto e concludere al meglio la sua convalescenza.