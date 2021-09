“Ma com’è possibile?”. I Soliti Ignoti, Antonella Clerici lascia tutti senza parole: Amadeus non crede ai suoi occhi

Una puntata eccezionale, quella de I soliti ignoti. Prima ospite della nuova stagione, la mitica Antonella Clerici. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha giocato per beneficenza. In tanti sui social, commentando la serata, hanno fatto i complimenti sia al solito Amadeus, ma soprattutto ad Antonella, bravissima nel gioco quanto nel lavoro. Tanti i momenti divertenti della puntata di Soliti Ignoti: uno su tutti è legato alla presenza, tra gli otto ignoti, di una signora di nome Pina, che Amadeus ha definito “una bravissima cuoca”, la cui identità era “è la nonna delle tagliatelle”.

Non poteva quindi non partire la canzone che nel 2003 ha vinto lo Zecchino d’oro, resa famosa grazie a La prova del cuoco, ossia ‘Le tagliatelle di nonna Pina’. “Questa è proprio la mia puntata” ha quindi commentato Antonella Clerici. Era inizialmente prevista per il giorno prima la puntata di Soliti Ignoti con ospite la Clerici, come lei stessa ha annunciato al termine del primo appuntamento della nuova edizione di E’ sempre mezzogiorno.

Tuttavia ieri la Rai ha deciso di mandare in onda la puntata con Malgioglio, alla fine di una giornata particolarmente movimentata a causa di uno sciopero. Tornando al gioco, purtroppo per lei e per la causa di beneficenza, Antonella Clerici non ha indovinato il parente misterioso.





“Ho pensato somigliasse di più alla madre, che magari è alta” ha affermato, riferendosi al fatto che il padre, ossia uno degli otto ignoti, fosse molto più basso di lui, dunque non immaginava che ci fosse un legame di parentela tra loro. Niente da fare, quindi, per i 50.000€ in palio. Poco prima Antonella Clerici era riuscita a fare “filotto”, indovinando tutte le identità e arrivando al parente misterioso con il super tesoretto di 250mila euro.

Immediati i commenti dei follower su Twitter: “Ha fatto filotto? Bravissima!”. E ancora: “Antonella Clerici le ha indovinate tutte? Finalmente una super concorrente”. E c’è chi ci scherza su: “Ha talmente intuito che potrebbe andare a Chi l’ha visto?”. Nei prossimi giorni saranno ospiti di Amadeus altri volti famosi come Loretta Goggi con sua sorella Daniela, Francesca Fialdini e non solo.