È una delle donne della televisione italiana più amate della storia. Parliamo naturalmente di Antonella Clerici, conduttrice e donna di spettacolo a tutto tondo. Ma sapete l’età, l’altezza e tutti i dettagli della sua vita privata? Non preoccupatevi, abbiamo condensato tutto in questo articolo. È nata a Legnano, in Lombardia, il 6 dicembre del 1962, è alta 165 centimetri e pesa circa 69 chili.

Antonella ha debuttato in televisione negli anni ottanta, in reti minori, ma è diventata famosa al pubblico della Rai per la conduzione di alcuni programmi sportivi. Dal 2000, invece, conduce su Rai 1 il programma “La prova del cuoco”, che l’ha lanciata come conduttrice di punta della Rai. Sempre per lo stesso emittente ha condotto anche diverse trasmissioni in prima serata. Ricordiamo “Il ristorante”, “Il treno dei desideri”, “Ti lascio una canzone” e il “Festival di Sanremo” nel 2010. Ha presentato “Standing Ovation,” il nuovo talent show dedicato ai piccoli.





Antonella Clerici è stata sposata con Giuseppe, ex giocatore di basket, dal 1989 al 1991, anno nel quale i due si separano. In seguito, ha una storia con il collega Massimo Giletti. Nel 2000, invece, ha sposato a New York il produttore discografico Sergio, con cui ha divorziato tre anni dopo. Poi si è legata all’ufficiale di marina Paolo. Dal 2007 al 20016 è stata insieme ad Eddy Martens: da lui ha avuto anche una figlia, di nome Maëlle, nata il 21 febbraio del 2009. Dopo la fine della storia con Eddy Martens, Antonella si è legata a Vittorio Garrone.

Si tratta del figlio dell’ex presidente della Sampdoria, che Antonella ha iniziato a frequentare la scorsa primavera. I due sono usciti allo scoperto nel 2017. “Incontrare una persona come Vittorio, in un’età in cui pensi di dover tirare i remi in barca, è un regalo inaspettato” ha confessato la Clerici a Vanity Fair, dicendosi felicissima di questo nuovo amore.

Antonella Clerici è diventata mamma di Maelle. La sua bimba è nata il 21 febbraio del 2009 e da quel momento la vita della conduttrice è di certo cambiata.

