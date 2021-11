Il pubblico di Antonella Clerici ha vissuto qualche momento di tensione e di ansia nella puntata del 24 novembre di ‘È sempre mezzogiorno’. C’è stata un’assenza pesante anche nelle scorse ore, ma comunque già da qualche giorno era stata notata la sua mancata partecipazione alla trasmissione Rai. E stavolta la padrona di casa ha voluto fare pienamente chiarezza sull’accaduto. Una persona ha dunque dato forfait nel programma perché costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Recentemente la presentatrice era invece apparsa commossa per la perdita del grande giornalista sportivo Giampiero Galeazzi: “Un grande abbraccio alla sua famiglia, vogliamo ricordarlo. Per me è sempre difficile quando uno dice una cosa così importante come questa e poi cambiare argomento e andare avanti con la trasmissione. Abbiamo visto la sua camera ardente e mandiamo un grande abbraccio davvero con tutto il cuore ai suoi cari”. Stavolta ha dovuto fare i conti con una problematica di un’ospite.

In un primo momento è stata Antonella Clerici a fare una precisazione, dopo essersi messa in collegamento video con l’ospite fermata da un problema di salute: “Quando qualcuno è malato si pensa subito a tante cose e diciamolo: lei non ha il coronavirus”. Poi la stessa diretta interessata ha spiegato nei dettagli quanto accaduto: “Mi sono sottoposta ad un’operazione allo stomaco abbastanza impegnativa, ma ho appena fatto i controlli e i medici mi hanno detto che va tutto bene”. E poi l’annuncio più bello.





Ad aver avuto un imprevisto di salute è stata Cristina Lunardini, conosciuta da tutti come zia Cri. Ma Antonella Clerici ha subito rassicurato tutti: “Da lunedì dunque potrai essere nuovamente con noi”. E lei ha risposto da remoto: “Quando mi vorrete sarò di nuovo lì. Il dottore mi ha dato l’ok e si è addirittura prenotato per una cena da me. La ripresa sta andando bene, domenica ho rimesso le mani in pasta e mia sorella si è subito stupita vedendomi di nuovo riprendere possesso della cucina”.

E Antonella Clerici ha immediatamente fatto una promessa a zia Cri: “I primi giorni non ti faremo affaticare. Ci sei mancata tanto e tu sei qui la governante della casa”. Dunque, fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, quindi la Lunardini potrà tornare ben presto nel piccolo schermo, a quanto sembra già dalla prossima settimana. Per la gioia di tutti i telespettatori del programma in onda su Rai 1.