“Oddio ma cosa succede?”. Antonella Clerici, la puntata inizia male: incidente in studio

La puntata di È sempre mezzogiorno, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici, si è aperta con un inconveniente quando dopo il saluto al pubblico la conduttrice ha introdotto lo chef Daniele Persegani. Antonella Clerici si è presentata in studio accompagnata musicalmente dalla canzone ‘Vivere a colori’ di Alessandra Amoroso, partita in sottofondo. Commentando il brano in questione, la conduttrice ha fatto notare il suo vestito colorato spiegando che, ora più che mai, c’è bisogno di colori e di allegria.

In questo caso Antonella Clerici ha mostrato di essere felice dopo che nella puntata di martedì 15 febbraio si era lamentata dell’affollamento pubblicitario. Si è lasciata andare ad uno sfogo in diretta, al rientro in studio dopo una interruzione pubblicitaria. Di rado si vede Antonella Clerici usare certi termini e soprattutto modificare il suo tono di voce e il suo stato d’animo. Questa volta il pubblico se ne è accorto e anche sui social sono comparsi dei tweet in cui si faceva notare la sua rabbia.

Antonella Clerici ha detto: “Speriamo di non diventare un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione” e poco dopo ha ammesso di non riuscire a tenersi dentro le cose “e poi si vede”. Una uscita che in pochi si aspettavano, quella di Antonella Clerici, che tanto somiglia a una lamentela. Poi ha ripreso a condurre regolarmente il programma, cucinando, come se nulla fosse, le castagnole farcite tipico dolce di Carnevale.





Nella puntata di mercoledì 16 febbraio ha introdotto lo chef Daniele Persegani. Antonella Clerici lo va a prendere e i due si recano verso la cucina Tuttavia lo chef con il braccio sinistro urta inavvertitamente una ciotola che cade a terra e si frantuma in mille pezzi. Si sente bene il tonfo e Antonella Clerici si rende conto che è successo qualcosa. Subito capisce che si tratta di una ciotola ed esclama: “Per fortuna dentro non c’era niente, a noi interessa il cibo non la ciotola”. Quindi chiama Alfio e gli chiede di portare una scopa per pulire i vetri.

La puntata di È sempre mezzogiorno è poi proseguita regolarmente con la presentazione e la preparazione dei vari piatti. Quindi c’è stata una divertente gag con Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli, al quale Antonella Clerici ha detto: “Adesso parliamo della prima volta… non la tua prima volta! Mi riferisco alla prima volta degli gnocchi”. Ridendo, Biagiarelli ha commentato: “La mia prima volta sarebbe fuori contesto qui”.