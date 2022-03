Incredibile episodio nella puntata del 23 marzo di ‘È sempre mezzogiorno’ di Antonella Clerici. E proprio a causa della conduttrice televisiva si è rischiato davvero di fare un enorme danno in diretta. Come succede ogni giorno nella sua cucina, lei e lo chef Gian Piero Fava stavano preparando qualcosa di delizioso ma improvvisamente la situazione stava per precipitare. Tutta colpa di un gesto inopportuno della donna, che ha messo a repentaglio anche la sua stessa incolumità.

Ultimamente Antonella Clerici ha invece attirato su di sé le attenzioni del pubblico per le sue commosse parole in riferimento alla guerra in Ucraina: “Tutta Europa è in piazza a manifestare contro il conflitto, questa è l’unica forza che ci rimane. Pensavamo che i libri di storia fossero ormai chiusi e invece bisognerà aggiungere delle pagine, perché tutto questo un giorno verrà studiato, bisognerà capire. Sono rimasta molto colpita dalle sirene del coprifuoco”. Ma vediamo ora cosa è accaduto in studio.





Lo chef Fava stava portando a conclusione la sua speciale ricetta quotidiana, in particolare si trattava di un meraviglioso piatto con la presenza di gustosi calamari. E Antonella Clerici si è fatta ingolosire un po’ troppo e a causa di una disattenzione che poteva costare carissimo, ha quasi combinato un disastro totale. Aveva infatti voglia di fare un assaggino e per questo motivo si è portata verso di sé una teglia con le cialde. Poi ha commesso un errore imperdonabile, che ha mandato quasi tutto in fumo.

Tra la teglia e le cialde era presente anche la carta da cucina e si era già surriscaldato praticamente tutto. Ma Antonella Clerici ha deciso di prendere il sale e di metterlo su una cialda per provare subito ad assaggiare il cibo. E a quel punto il caos: “Sento puzza di bruciato, va tutto a fuoco”. Infatti, la carta è andata in fumo ma fondamentale è stato l’intervento del cuoco, che ha detto: “Si vede che ho fatto il pompiere, quando facevo il militare”. E poi la padrona di casa ha fatto mea culpa.

Infine Antonella Clerici ha affermato rivolgendosi al pubblico e a Fava: “Vedi che io sono golosa e ho fatto già una cavolata, non devo prendere delle iniziative”. Fortunatamente non ci sono quindi state conseguenze serie, ma l’accaduto avrebbe potuto avere un epilogo diverso. E nella migliore delle ipotesi avrebbe potuto provocare dei danni all’interno dello studio Rai.

