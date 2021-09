Puntata ad alta tensione quella di ‘È sempre mezzogiorno’ di Antonella Clerici. Si è infatti registrato un imprevisto durante la diretta di martedì 28 settembre, che ha spaventato la padrona di casa e il pubblico che stava seguendo l’appuntamento. C’è infatti stato un malore, che ha coinvolto uno dei protagonisti e che ha agitato non poco tutto il team del programma Rai. Il tutto è successo in pochi istanti e poi è venuta fuori la verità su ciò che era accaduto solamente qualche attimo prima.

A proposito di Antonella Clerici, recentemente la figlia ha deciso di preparare una bellissima e colorata torta per il nonno e la stessa presentatrice Rai l’ha mostrata a tutti, scrivendo: “Torta per il nonno fatta da Maelle”. Mentre come dedica al padre ha scritto: “Auguri papà, 85 sei una forza! Ti vogliamo bene #compleannopapà 17 settembre”. Lei è anche apparsa con il padre Giampiero e la sorella Cristina. Un quadretto di famiglia meraviglioso, che inevitabilmente ha colpito tutti. E gli auguri si sono sprecati.

Durante la puntata, nello spazio dedicato ad Angela Frenda è avvenuto il malore improvviso da parte proprio della donna. Antonella Clerici si è immediatamente resa conto della situazione: “Angela, ma non stai bene? Non è da te fermarti su un racconto, ho capito che c’è qualcosa che non andava”. E lei ha confermato che non si sentiva benissimo, infatti ha scosso il capo. Per questa ragione la presentatrice della tv pubblica ha invitato la Frenda a recarsi dietro le quinte per farla rimettere in sesto.





Poi è stato svelato da Antonella Clerici, con l’aiuto della dottoressa Evelina Flachi, la condizione di salute di Angela: “Si è trattato di un problema di pressione alta”. La stessa Frenda ha fatto sapere: “Ho avuto un giramento perché ho avuto un gran mal di testa questa mattina”. Dunque, il tutto è fortunatamente rientrato e non ci sono state grosse conseguenze. Certo, lo spavento è stato tanto e anche i telespettatori avevano avuto un po’ di apprensione. Ma la donna sta adesso bene.

All’esordio della nuova stagione, Antonella Clerici aveva affermato: “Eccoci qui nel nostro mezzogiorno. Oggi riparte tutto e ripartiamo anche noi. Questo è l’anno della ripartenza e speriamo bene. Oggi ripartono anche le scuole e penso ai ragazzi e ai genitori che stamattina si sono svegliati presto per fare colazione, per preparare le cartelle, per andare in classe. Riparte anche il nostro Mezzogiorno”.