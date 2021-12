Antonella Clerici la conosciamo ormai tutti, il suo successo è incontrastato ed è indubbiamente una delle conduttrici televisive italiane più apprezzate in assoluto. In queste settimane il programma ‘The Voice Senior’, in onda i venerdì sera su Rai 1, sta ottenendo dei veri e propri trionfi in termini di ascolti, non a caso il ‘GF Vip’ del collega Alfonso Signorini è praticamente sempre sconfitto. Ma anche la trasmissione culinaria ‘È sempre mezzogiorno’ riscuote dei risultati sicuramente molto interessanti.

A proposito di ‘The Voice Senior’, Antonella Clerici cambierà giorno della settimana in quella corrente. Venerdì prossimo sarà il 24 dicembre, quindi la vigilia di Natale. Per questa ragione, in via eccezionale, la Rai ha deciso di anticipare la puntata di ‘The Voice Senior’ di Antonella Clerici a giovedì 23 dicembre. Poi la trasmissione riprenderà a partire dal 7 gennaio 2022 e terminerà il 21 dello stesso mese. Gli appuntamenti in questione saranno tutti di venerdì. Una decisione che non stravolgerà del tutto dunque il programma.

Il suo carattere e la sua professionalità sono stati e sono fondamentali per rendere Antonella Clerici una regina del piccolo schermo. Ma in tanti si sono chiesti cosa abbia fatto in passato, prima di raggiungere i livelli altissimi. Ovviamente anche per lei c’è stato il tempo della gavetta e comunque il lavoro svolto tanti anni fa ha sempre fatto riferimento alla televisione. Dobbiamo tornare indietro nel tempo al 1985, quando si è resa protagonista di un’esperienza lavorativa davvero particolare.





Antonella Clerici è balzata agli onori della cronaca per la prima volta dal 1989 al 1995, quando è stata presentatrice del programma ‘Dribbling’ su Rai 2. Ma qualche anno prima, precisamente nel 1985, ha cominciato in una veste differente: era infatti l’annunciatrice televisiva di un’emittente di Rho, che si chiama ‘Telereporter’. Poi per lei solamente glorie professionali, che le hanno permesso di essere in grado di condurre qualsiasi tipo di trasmissione. E oggi è una star del piccolo schermo.

Negli ultimi anni Antonella Clerici è stata anche giudice di ‘Sanremo Giovani’ e di ‘Tali e quali’ nel 2019. Ha anche condotto lo Zecchino d’Oro nello stesso anno. Dopo tanti anni alla guida de ‘La prova del cuoco’, ha lasciato per sempre questa trasmissione nel giugno 2018 e in quell’anno è anche stata protagonista del remake di ‘Portobello’.