Antonella Clerici è pronta a rinnovare il suo contratto con la Rai, che sta per giungere a scadenza. Eppure le sirene che la vogliono lontana non si spengono. Così sebbene in un’intervista al magazine F, la storica conduttrice di programmi come È sempre mezzogiorno ha messo le cose in chiaro: “Si sta per scadere, però penso proprio che lo rinnoverò, se la Rai lo vorrà. Non sono una che va di qua e di là, non gioco al rialzo. So quali sono i pregi e difetti di questa azienda, mi sento a casa”. Parole che suonano come una dichiarazione d’amore per la televisione pubblica, in un momento in cui molte figure di punta, da Fabio Fazio ad Amadeus, hanno scelto di cambiare rotta.

Clerici, però, non sembra avere dubbi. Già lo scorso dicembre aveva manifestato la volontà di restare, sottolineando una certa disillusione per come vengono trattati i volti noti all’interno dell’azienda: “In Rai non è che ti facciano sentire proprio indispensabile”, aveva ammesso, “però con tutti i difetti che riconosco alla Rai devo anche dire che sto bene qui”. Eppure non ha risparmiato qualche critica, soprattutto rispetto alla condizione femminile nel mondo della televisione: “Qualche volta mi rendo conto che le donne vengono trattate in maniera diversa”, ha detto, aggiungendo di non aver mai avuto problemi a farsi sentire.





Antonella Clerici, novità sul suo futuro?

Non solo contratto e futuro professionale. La presentatrice è tornata anche su una polemica che l’ha coinvolta nei mesi scorsi: quella con Ligabue. In particolare, Clerici ha voluto chiarire un episodio legato alla mancata partecipazione del cantautore a un evento televisivo: “A me era stato riferito, non è che stia scritto da qualche parte”, ha spiegato riferendosi alla famosa frase “che so di sugo” che il rocker avrebbe pronunciato. “Però è vero che, alla fine, al Festival non c’era venuto. Eppure avevamo trattato a lungo: era anche previsto uno sketch molto carino. E invece non è venuto”.

Un’altra questione che le sta particolarmente a cuore è quella degli insulti sessisti, che continuano a colpire le donne dello spettacolo: “La cosa che mi fa più arrabbiare? Quando mi dicono ‘tornatene in cucina’. È una cosa che mi fa andare il sangue al cervello”, ha confessato. “Chi scrive una cosa del genere evidentemente non sa chi sono. Ho fatto il liceo classico, mi sono laureata, ho condotto programmi di tutti i tipi. Lo ritengo offensivo, nei confronti di chi svolge questo ruolo importantissimo, proporre ancora lo stereotipo della donna di casa ignorante che deve limitarsi a girare la minestra”.

Infine, parlando del collega Amadeus, Clerici ha espresso stima ma anche qualche velato distinguo: “Lui è un grande professionista, però ha un carattere suo, diciamo che non è sempre facile come appare”, ha detto. “Quando ha preso quella decisione stava vivendo un disagio, non aveva più niente da dimostrare e ha fatto una scelta non di pancia, ma ponderata. So che è sereno e contento. Poi è chiaro e lo sa anche lui che è andato in una tv di nicchia rispetto a Rai Uno”. Una riflessione che conferma quanto per lei la Rai sia ancora un punto di riferimento, nonostante tutto. Eppure la voce che la vuole lontanta dalla Rai ancora soffia. E il pubblico protesta: “Non puoi farci questo Antonella”.