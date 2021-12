Antonella Clerici è grande protagonista in televisione e anche nella puntata di ‘The Voice Senior’, andata in onda eccezionalmente giovedì 23 dicembre visto l’arrivo del Natale, ha conquistato ascolti stellari che l’hanno proiettata al primo posto nella classifica dei dati tv. Battuta ancora una volta la concorrenza, come già accaduto negli altri venerdì con il ‘GF Vip 6’. Ora però ha deciso di rilasciare un’intervista e di soffermarsi su altri temi importanti e delicati, che riguardano la sua sfera privata.

A proposito degli ascolti televisivi Antonella Clerici non ha tradito le aspettative. Nonostante la concorrenza di un altro personaggio molto amato dal pubblico come Gerry Scotti. ‘The Voice Senior’ condotto su Rai1 da Antonella Clerici, andato in onda dalle 21:41 alle 00:09 circa, ha conquistato 3 milioni e 736mila spettatori con uno share del 19,8%. Insomma non c’è stata proprio storia con “Caduta Libera – Campionissimi” di Gerry Scotti su Canale5 che infatti ha totalizzato il 12,1% di share, ossia 2 milioni e 84mila telespettatori.

Durante la sua conversazione con un giornalista di ‘Intimità’, Antonella Clerici ha parlato anche della figlia Maelle: “Siccome le piacciono i cavalli, mia figlia ora dice che vorrebbe fare la veterinaria da grande. Cosa penso di mio marito Vittorio Garrone? Mi ha fatto davvero riscoprire la bellezza della natura”. Ma è quando si è concentrata sul tema del momento, la pandemia da coronavirus, che ha voluto ringraziare davvero la buona sorte visto che non ci sono state fortunatamente conseguenze negative.





Queste le parole significative di Antonella Clerici, che è dunque felice di non aver vissuto drammi familiari: “La pandemia ci ha fatto peggiorare o migliorare. Da qualche tempo io mi arrabbio meno e affronto le cose con rilassatezza, ciò perché mi rendo conto – ha dichiarato a ‘Intimità’ – che è stato un miracolo se nessuno della mia famiglia è finito in terapia intensiva. Conosco tanti che hanno vissuto questo trauma”. Ed effettivamente è un pensiero che molti suoi fan hanno condiviso alla lettera.

Antonella Clerici è balzata agli onori della cronaca per la prima volta dal 1989 al 1995, quando è stata presentatrice del programma ‘Dribbling’ su Rai 2. Ma qualche anno prima, precisamente nel 1985, ha cominciato in una veste differente: era infatti l’annunciatrice televisiva di un’emittente di Rho, che si chiama ‘Telereporter’. Poi solo gioie da quel momento in poi.