Tra gli ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, quella che sta davvero stupendo tutti è Zeudi Di Palma. Mentre molti dei suoi ex coinquilini si sono lanciati subito in feste, serate in discoteca e ospitate televisive, l’ex Miss Italia ha scelto una strada decisamente diversa.

Appena uscita dalla casa più spiata d’Italia, Zeudi si è praticamente ritirata nella tranquillità della sua casa, lasciandosi vedere solo in rare occasioni. Una di queste è stata l’incontro con la sua amica Chiara, arrivata a Napoli per trascorrere un po’ di tempo con Alfonso. Per il resto, pochissime apparizioni pubbliche e post sporadici, spesso girati nella sua cameretta.

“È cambiato tutto”. Zeudi a cuore aperto con i fan dopo il Grande Fratello

Nonostante questa discrezione, i suoi contenuti sono tra i più virali del momento. I suoi post su Instagram e X ricevono migliaia di like e commenti, segno che i fan non solo non l’hanno dimenticata, ma la seguono con affetto e rispetto.

Proprio poche ore fa, Zeudi ha pubblicato una storia su Instagram con un messaggio molto personale che ha colpito i suoi follower: “Ultimamente sono poco social perché sto cercando di organizzare la mia vita. Ma vi prometto che a breve tornerò più attiva che mai. Spero di rendervi sempre orgogliosi di me. Vi voglio un mondo di bene”.

Un messaggio semplice, ma sentito. E non solo in italiano: Zeudi ha voluto condividerlo anche in inglese, per raggiungere le tante fan internazionali che la seguono da oltre 100 paesi. Secondo un sondaggio online fatto qualche tempo fa, le ‘Zeudiners’ sarebbero presenti in ben 138 paesi!

I commenti non si sono fatti attendere. Una fan ha scritto: “Non ti devi scusare di nulla, lo avevamo capito. Le cose belle si fanno aspettare. A tempo debito toccherai con mano tutto l’affetto che ti sarà dato”. Un’altra sua fa ha aggiunto: “Datele tempo, ci darà grandi soddisfazioni”.

non ti devi scusare di niente, lo avevamo capito ed è giusto così, le cose belle si fanno aspettare.

Nel frattempo, è intervenuta anche la mamma di Zeudi, la signora Maria Rosaria, che ormai è diventata un personaggio pubblico a sua volta. In passato è già intervenuta, sia in TV che sui social, per difendere la figlia da critiche e attacchi ingiusti. Anche questa volta ha scritto un pensiero toccante: “Il tempo e la pazienza sono le virtù più grandi di ogni guerriero”.

Un’ultima curiosità: nonostante le tensioni avute nella casa, Shaila Gatta ha ricominciato a seguire Zeudi sui social. Le due si erano allontanate per via di alcune critiche di Zeudi nei confronti di Lorenzo, ma ora che la storia tra l’ex ballerina e il modello milanese è finita, sembra esser tornato il sereno anche tra loro.