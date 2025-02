“Questo è vietato, non lo possono fare”. Tensione alle stelle dentro la casa del Grande Fratello in vista della nuova eliminazione di questa sera. Durante la puntata, infatti, Alfonso Signorini leggerà il nome del concorrente che dovrà lasciare definitivamente il reality. La sfida è serrata, almeno stando ai sondaggi. In nomination ci sono sei big di questa edizione: Alfonso, Shaila, Chiara, Giglio, Iago e Amanda. Il risultato sarà più importante che mai, anche perché la casa, in questo momento, è divisa in due fazioni: una capeggiata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta e l’altra dalla coppia Helena Prestes-Javier Martinez. L’uscita di un concorrente piuttosto che di un altro potrebbe cambiare in modo determinante l’andamento del gioco e influenzare le prossime nomination, che decideranno i futuri finalisti.

Nel frattempo, in vista della puntata, ogni concorrente si prepara come può, cercando di conquistare il pubblico per ottenere il proprio salvataggio. In particolare, Shaila, spalleggiata da Lorenzo e dal resto della propria fazione, hanno fatto qualcosa di molto originale, che sta facendo molto discutere. Alcuni telespettatori sostengono addirittura che si tratti di una violazione del regolamento e chiedono chiarimenti, e nel caso l’intervento del Grande Fratello perché la cosa non si ripeta più.

“Attenzione, faccio l’appello”. Grande Fratello, Shaila rompe il silenzio e scoppia la polemica

“Attenzione, attenzione, accio l’appello…” ha esordito Shaila. La ballerina ha messo in scena una sorta di rituale per propiziare la sua permanenza nella casa, insieme a quella dei suoi alleati. Un momento a metà tra un appello al voto e una cerimonia quasi mistica. Non è la prima volta: ormai questo comportamento è stato ribattezzato “campagna elettorale”. Solitamente, questo tipo di scena si ripete la sera prima della puntata, e anche ieri è accaduto lo stesso. Sul web però è polemica. ALcuni fan del gf hanno fatto notare notare che in passato certi appelli erano vietati: “Una volta era proibito chiedere esplicitamente al pubblico di votare. Cosa sta facendo Shaila con Lorenzo, Chiara, Giglio e Alfonso?”.

Shaila fa l'appello per l'eliminazione di domani, meno male che Alfonso diceva che se fosse eliminato non succedeva niente, agli aggettivi di S ,aggiungo: imbecilli. #scemenzo #grandefratello pic.twitter.com/pIZ62gounp — yonni (@yonni725) February 16, 2025

Shaila è salita in piedi sul divano, seguita da Lorenzo, mentre Chiara, Alfonso e Giglio erano seduti ai suoi piedi, come partecipanti a un rito. Poi hanno iniziato a pronunciare frasi sconnesse, come: “Ci rivolgiamo a voi, figli del bianco e del nero, del giusto e dello sbagliato, della madre e del padre!” Shaila ha poi parlato direttamente ai telespettatori con le braccia al cielo, ricordando che lei, Chiara, Alfonso e Giglio erano in nomination e che il pubblico doveva decidere chi far rimanere e chi eliminare. Alla fine del discorso, è arrivato il vero e proprio appello al voto: “Salviamo gli insalvabili!”.

E ancora: “Se volete allegria, gioia, bellezza, amore, coraggio, verità, purezza, bontà, genuinità, cibo, cucina, ballo, canto, recitazione, arte, votate per noi!” Non è la prima volta che accade: già nelle scorse settimane avevano messo in atto scene simili. Tuttavia, non tutti gradiscono questi atteggiamenti. Il dibattito è aperto: si tratta solo di un gioco o davvero stanno infrangendo le regole?