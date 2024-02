Grande attesa anche per lei a Sanremo 2024. Annalisa Scarrone, conosciuta semplicemente come Annalisa, esordisce nel 2010 ad ‘Amici’, dove si classifica al secondo posto e porta a casa il Premio della critica (premio vinto anche l’anno dopo ad Amici Big). Tre anni dopo la prima partecipazione a Sanremo, tra i Big, con il brano ‘Scintille’, torna nel 2015, nel 2016 e nel 2018, quando si posiziona sul terzo gradino del podio con ‘Il mondo prima di te’.

Dalla partecipazione ad Amici è un’escalation di successi. Annalisa ha vinto un MTV Europe Music Awards, un Wind Music Awards, un Premio Lunezia, due Premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards, e un premio Mia Martini 2014, oltre ad essere stata proclamata vincitrice della sesta edizione dell’International Song Contest: The Global Sound 2013 e della trentaduesima edizione dell’OGAE Second Chance 2018 in rappresentanza dell’Italia.





Chi è Annalisa: anni, altezza, peso, marito e figli

La passione per la musica inizia fin da bambina; a 8 anni Annalisa inizia a studiare chitarra classica, pianoforte, flauto traverso e canto. Nel 2021 partecipa per la quinta volta al Festival di Sanremo con “Dieci”: “È un amore per cui si combatte e non ci si arrende mai, ma io ci vedo dentro mille emozioni diverse”, ha detto Annalisa, che ha scritto il brano durante il primo lockdown.

Annalisa è stata a lungo legata a Davide Simonetta, autore di brani che ha lavorato alla composizione di molti testi della cantante. Il 1 luglio 2023 Annalisa ha sposato Francesco Muglia. Originario di Padova ma residente a Genova, Muglia è un manager di alto livello, vicepresidente del marketing globale di Costa Crociere. Il marito di Annalisa ha studiato all’università di Padova e di Stoccolma, e ha ottenuto un master in marketing e comunicazione a Publitalia ’80.

