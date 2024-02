Nella lista dei cantanti del Festival di Sanremo 2024 c’è anche BigMama, giovane rapper che ha fatto del body positive la sua grande battaglia. In molti ricorderanno che la cantante era già stata scelta da Elodie per la serata delle cover al Festival di Sanremo 2023. Le due avevano cantato la canzone American Woman. La cantante si è fatta conoscere nel mondo urban italiano registrando le sue canzoni e pubblicandole poi su YouTube.

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

Come detto, BigMama è una figura molto importante del bodypositive e ha deciso di parlare di questo delicato argomento perché vittima di bullismo a causa del suo peso. Gli episodi di violenza verbale, ma anche fisica, ricevuti da ragazzina le hanno permesso di convogliare questo dolore nella musica. Il bullismo ricevuto è diventata una forza, perché ora BigMama non ha paura di mostrarsi e, anzi, come urlato dal palco del concerto del Primo Maggio a Roma oggi si sente ‘’così figa’’.





Chi è BigMama: anni, altezza, peso, fidanzata, nome vero, Sanremo 2024

I primi singoli ufficiali sono “Mayday” e “Formato XXL”, nel 2021 ha iniziato la collaborazione con Epic/Sony Music Italia, con cui ha pubblicato il singolo “TooMuch” prodotto da Crookers. Poco dopo è uscito anche “Così leggera” e ha partecipato al disco di Inoki in “Mani”, fino ad arrivare al 2022, anno in cui esce il suo primo album “Next Big Thing”. BigMama collaborato con Myss Keta, “Club Topperia”, col featuring “XTC”, insieme alla La Niña e nel 2023 è salita sul palco del Festival di Sanremo insieme a Elodie per la serata delle cover.

Per continuare a leggere clicca su Successiva