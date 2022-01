Anna Tatangelo non ha mai avuto peli sulla lingua né, tanto meno, problemi a raccontare le sue paure. “Mi sono sentita giudicata in tutto, per il trucco, per le sopracciglia, le scarpe, per tutta una serie di cavolate. Avevo solo 18-19 anni, però mi attaccavano lo stesso sempre e senza pietà quando avrebbero dovuto magari attaccare la mia musica. Sono consapevole di dividere, ma è più la gente che mi sostiene per fortuna”. Aveva detto tempo fa.



Sempre tempo fa aveva raccontato aspetti dolorosi della sua storia con Gigi D’Alessio. Lo aveva fatto nel salotto di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin. Definirla una storia travagliata, forse, è improprio, perché Gigi e Anna Tatangelo hanno fatto decisamente sognare i fan. Un amore sospeso sempre tra la realtà e il sogno, tra alti e bassi continui che comunque li hanno portati a condividere ben 15 lunghi anni di vita insieme.



In particolare Anna Tatangelo aveva raccontato di come era venuta a conoscenza della nuova paternità di Gigi. “Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere”.







“E mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”, aveva rivelato Anna Tatangelo. Anna che nei mesi scorsi aveva fatto il suo debutto con il nuovo programma ‘Scene da un matrimonio’, in onda su Canale 5. Un successo di pubblico importante che ha spinto Pier Silvio Berlusconi a rinnovare il format. Con un piccolo cambiamento.



Con una nota sui social network l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che per problemi organizzativi legati al Covid-19 le nuove puntate di Scene da un matrimonio non partiranno più a fine gennaio bensì qualche settimana dopo. Anna Tatangelo su Instagram si è limitata a condividere l’annuncio, pronta a ripartire con più entusiasmo di prima.