L’edizione 2021/2022 di Amici sta affrontando un momento particolarmente delicato. Mai come quest’anno le liti sembrano essere all’ordine del giorno. A tenere banco ci sono Raimondo Todaro e Alessandro Celentano, alle prese con una quasi quotidiano batti e ribatti. L’ultimo scontro della serie risale ad un scambio di opinioni su Nunzio per il quale Raimondo ha chiesto il giudizio da parte di alcuni giudici esterni. Una richiesta che non è per niente piaciuta ad Alessandra Celentano che ha deciso di confrontarsi con il suo collega per avere delle spiegazioni.



“Credo di dire nulla di male se dico che i giudici esterni siano amici tuoi, metti in discussione le critiche di tre giudici internazionali su Nunzio, e ho Nancy titolata a darmi pareri tecnici” ha sbottato. “Dire che loro sono incompetenti è una mancanza di rispetto”. “E’ un’insinuazione che non mi piace, il giudice Massimiliano Sodini, esperto di danze latino-americane è mio testimone di nozze. Non è che se hanno la mia opinione sono amici e se non hanno la mia opinione non sono amici…” ha prontamente replicato Raimondo.



La situazione è poi degenerata con Nancy Berti: “È imbarazzante quello che dici. Sei tu che non sei in grado di giudicare…”. Parole che hanno mandato su tutte le furie Raimondo che ha minacciato di abbandonare Amici. “Quando tu dici al nostro allievo latinista Leo che ‘peggiorerai con Alessandra e Nancy’, accendi tu lo scontro. Se tu le dai dell’incompetente agli altri […] Se un giudice esperto di latino dà un 9 a Leo e tu lo sminuisci, capisci che succede poi?”.







E ore che inizia il Serale ne vedremo delle belle. Intanto Amici cambia programmazione e lascia la fascia della domenica. Al suo posto Anna Tatangelo. ‘Scene da un matrimonio 2’ ripartirà infatti sabato 19 marzo su Canale 5. E sarà trasmesso subito dopo ‘Verissimo’. Manca solamente l’ufficialità e quindi il comunicato ufficiale da parte dell’azienda Mediaset, che non dovrebbe tardare ad arrivare.



Per Anna Tatangelo un’eredità pesante. Se la dovrà vedere infatti con la corazzata Domenica In che ha tenuto testa ad Amici. Il pericolo forte è che Scene da un matrimonio, contro Mara Venier, potrebbe raccogliere numeri assai al di sotto delle aspettative.