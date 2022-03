“Ora è tutto vero”. Anna Tatangelo, che gioia: la notizia più attesa trova conferme

Anna Tatangelo è felicemente legata a Livio Cori da un po’ di tempo e a livello personale la sua vita è dunque più che soddisfacente. Qualche apprensione di troppo da parte del pubblico c’era invece stata per il suo ambito lavorativo, visto che notizie ancora non ce n’erano. Adesso sembra che sia arrivata la svolta e manca davvero pochissimo per l’annuncio ufficiale. Ovviamente siamo certi che la cantante sarà molto felice di questa news, che lei stessa potrebbe confermare anche nelle prossime ore.

Recentemente Anna Tatangelo si è mostrata a cena con Anna Pettinelli e ha cercato di convincerla a essere più buona con LDA ad ‘Amici 21′: “Ho portato a cena Anna perché voglio che si comporti un po’ meglio con Luca”. Lei però non è sembrata voler cedere e ha fatto segno di no con la testa, ribattendo: “Non se ne parla”. Ma Anna Tatangelo non ha mollato e ha promesso: “Luca ti prometto che invece la convinco”. Insomma tra il serio e il faceto la cantante ha provato a convincere l’insegnante del talent show.

A sganciare la bomba in queste ore ci ha pensato il sito ‘BubinoBlog’, come confermato da ‘Gossip e Tv’ che ha ripreso la notizia. Per quanto riguarda la programmazione di Mediaset, Silvia Toffanin smetterà di andare in onda due volte alla settimana e ritornerà a condurre ‘Verissimo’ solamente il sabato. E Anna Tatangelo? Nessuna brutta sorpresa all’orizzonte, infatti il suo programma ‘Scene da un matrimonio’ ci sarà ed è stata stabilita la data di inizio della seconda stagione della sua trasmissione.





Stando a ‘BubinoBlog’, ‘Scene da un matrimonio 2’ con Anna Tatangelo ripartirà sabato 19 marzo su Canale 5. E sarà trasmesso subito dopo ‘Verissimo’. Come detto poco fa, manca solamente l’ufficialità e quindi il comunicato ufficiale da parte dell’azienda Mediaset, che non dovrebbe tardare ad arrivare. La sua trasmissione non è cominciata a gennaio, come previsto in un primo momento, sembra per problematiche legate all’organizzazione, provocate dalla pandemia da coronavirus.

Anna Tatangelo, oltre ad aver condotto ‘Scene da un matrimonio’, l’anno scorso è stata giurata a ‘All Together Now Kids’ e allo ‘Zecchino d’Oro’. Nel 2018 ha invece vinto l’edizione di ‘Celebrity MasterChef Italia’ su Sky Uno. La sua ultima apparizione al Festival di Sanremo in veste ovviamente di cantante è datata 2019, quando aveva portato in gara il brano musicale ‘Le nostre anime di notte’.