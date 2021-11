A All Together Now gara di musica ma anche di look: tra Anna Tatangelo e Michelle Hunziker difficile dire che chi ha osato di più. Bellissime, una mora e una bionda, sul palco del programma in onda la domenica sera su Canale 5 hanno dato il meglio di loro in fatto di stile. E chi segue la conduttrice e la cantate/giudice su Instagram ha potuto gustarsi un’anteprima degli outfit scelti per il nuovo appuntamento.

Qualche minuto prima dell’inizio della puntata, infatti, la mitica Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram un video divertente in compagnia della sua amica Anna Tatangelo. Nella clip le due protagoniste di All Together Now si incontrano in camerino ancora in jeans e t-shirt ma, magicamente, dopo essersi date il cinque appaiono perfette e impeccabili con gli abiti poi indossati sul palco dello show. Due look molto diversi.

Anna Tatangelo, quanto costa il completo di All Together Now

La padrona di casa, Michelle Hunziker, ha di nuovo scelto il rosso fuoco (era già successo per la prima puntata di questa nuova edizione di All Together Now) che del resto le dona particolarmente. Nel dettaglio, un abito a sirena rosso acceso con una scollatura generosa e una collana di gran tendenza dorata. Anche per Anna Tatangelo un deja-vu: la cantante di Sora ha di nuovo puntato sulle trasparenze.





Come mostrato sui social in un post dove scherzava coi follower proprio sul suo look – “Stasera per la puntata di All Together Now ho optato per una cosetta semplice, la cosiddetta ‘Prima cosa che ho trovato nell’armadio’” – Anna Tatangelo ha indossato un completo firmato Elisabetta Franchi: una camicia bianca over fermata da una cintura nera in vita e arricchita da una gonna in tulle leggerissimo.

Sotto stivali alti fino al ginocchio col tacco a spillo per dare un tocco di sensualità al tutto. Ma ora veniamo ai prezzi. Sono stivali cuissard quelli scelti da Anna Tatangelo, una variante del celebre modello Blade di Casadei da 1325,00 euro. Sono proprio le scarpe a far schizzare il costo totale dell’outfit perché la camicia in popeline è il pezzo meno caro (ha un valore di 280 euro), ma la gonna in tulle a balze viene 650 euro. Insomma, un totale di 2,255 euro…