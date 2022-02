LDA è uno dei protagonisti di questa edizione di Amici 21. Luca D’Alessio è il figlio del cantante Gigi e sta proseguendo il suo percorso verso il serale. Ha già vinto un disco d’oro, ricevendo le congratulazioni da parte di compagni e familiari, che da fuori seguono con attenzione ogni sua esibizione nel talent di Maria De Filippi. Suo padre ha più volte detto di non averlo mai raccomandato.

In questa edizione tra LDA e Anna Pettinelli c’è stato più di qualche scontro. Come nell’occasione in cui LDA ha ribaltato il compito imposto da Anna Pettinelli e ha creato un vero e proprio dissing in musica per la prof di canto. Come ampiamente suggerito dal suo professore Rudy Zerbi, ha scritto delle barre palesemente rivolte alla Pettinelli. “Parli di me, ma tu lo fai perché non puoi più credere che sto qua per meriti miei” – ha intonato LDA – “Che soddisfazione, mi hanno sparato ma non sono stato colpito da queste persone, scivolano addosso parole dette solo per far male, ma non lo fanno mai”.

Ora a difendere LDA ci pensa Anna Tatangelo, l’ex compagna di Gigi D’Alessio, che è rimasta in buoni rapporti con Luca, nato dal matrimonio tra il cantante napoletano e Carmela Barbato (dall’unione sono nati anche i figli Claudio, nel 1986, e Ilaria, nel 1992). Anna Tatangelo ha pubblicato delle storie su Instagram in cui si mostra a cena con Anna Pettinelli e cerca di convincerla a essere più buona con lui: “Ho portato a cena Anna perchè voglio che si comporti un pò meglio con Luca”.





Lei però non sembra voler cedere e fa segno di no con la testa, ribattendo: “Non se ne parla”. Ma Anna Tatangelo non molla e promette: “Luca ti prometto che invece la convinco”. Insomma tra il serio e il faceto la cantante ha provato a convincere l’insegnante di Amici 21 ad avere un comportamento diverso nei confronti di LDA.

Evidentemente Anna Tatangelo è rimasta in buoni rapporti con il figlio del suo ex compagno Gigi D’Alessio. La loro storia è naufragata qualche tempo fa e attualmente i due si sono rifatti una vita. Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore e ha iniziato una relazione con Livio Cori. I due si sono conosciuti nel 2019, durante il Festival di Sanremo. Gigi D’Alessio, invece, si è fidanzato con Denise Esposito, 26 anni più giovane e aspetta un figlio.