Anna Tatangelo, che botta. Per l’ex di Gigi D’Alessio ora si mette male: è tutto nero su bianco

Anna Tatangelo, la notizia arriva questa mattina. Purtroppo per la cantante i tempi non sembrano essere maturi per conseguire i risultati sperati. La sfida degli ascolti Auditel del 20 novembre non ha visto fidarsi, come ogni sabato, due colossi del piccolo schermo, ma anche i programmi pomeridiani che tentano di scalare la vetta del successo.

E con Scene di un matrimonio, Anna Tatangelo continua ancora a fare qualche fatica in più. Sfida più che dichiarata a Dedicato di Serena Autieri su Rai Uno, ma sul piccolo schermo nessun format riesce ancora a raggiungere Silvia Toffanin. Di fatto, Scene di un matrimonio di Anna Tatangelo continua a essere il programma meno visto del pomeriggio di Canale Cinque.

Se su Rai 1, Dedicato ha raccolto 1.482.000 spettatori pari al 10.6% di share, su Canale 5 Scene da un matrimonio ha interessato 1.670.000 spettatori pari al 12.4% di share. Entrambe le conduttrici vengono lasciate parecchio indietro da Canale 5 che con Verissimo ha continuato a vincere la sfida di ascolti, conquistando ben 2.133.000 spettatori pari al 17.3% di share.





Per quanto riguarda il resto della programmazione, ecco i risultati della classifica di ascolti Auditel. Su Rai 1 Ballando con le Stelle ha convinto 3.607.000 spettatori pari al 20.7% di share, ma senza riuscire a battere un altro colosso del piccolo schermo, ovvero su Canale 5 Tu si que vales che ha fatto il ‘pieno’ con 4.676.000 spettatori (27.5%).

E ancora su Rai 2 Tennis: Nitto ATP, Finals St 2021 – La semifinale: Djokovic – Zverev hanno convinto 887.000 spettatori (4.2%). Invece su Italia 1 – I Simpson – Sogno di un Natale di mezza estate ha intrattenuto 515.000 spettatori (2.4%), mentre su Rete 4 Agente 007 – Moonraker Operazione spazio ha avuto un ascolto medio di 466.000 spettatori (2.4%).

Chiudono la classifica, La7 – Versailles che ha registrato 272.000 spettatori (1.5%), Tv8 – Il film Tutti insieme per Natale che ha raccolto 251.000 spettatori (1.2%) e sul Nove – Una famiglia scomparsa – Il caso Carretta con 312.000 spettatori (1.5%).