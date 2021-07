“Una gioia immensa”. Anna Falchi, è lei stessa a rivelarlo a tutti: “Mia figlia Alyssa…”. E sul web è un tripudio di dolcezza

Il sabato e la domenica mattina Anna Falchi tiene compagnia a moltissimi telespettatori. Lo fa insieme a Beppe Convertini attraverso il programma “Uno weekend” in cui parla di gastronomia, delle meravigliose località italiane e consiglia su come fare la spesa al mercato. La coppia funziona, l’abbiamo già vista all’opera con “C’è tempo per…”.

Proprio in occasione della presentazione della trasmissione era stato il presentatore a spiegare: “Il sabato, racconteremo le storie delle persone che vanno a fare la spesa nei mercati rionali, storie di vita di chi ci lavora e di chi li frequenta, con un talk in studio. La domenica, invece, racconteremo il pranzo della domenica, collegandoci con una famiglia diversa, ogni settimana. Racconteremo i nostri amici a 4 zampe, la gita fuori porta… Tra tradizione e innovazione, racconteremo la domenica degli italiani. Andremo nelle città d’arte ma anche sulle spiagge”.

Come molti sanno Anna Falchi ha una figlia di nome Alyssa che ha 11 anni. Grandi occhi azzurri, lunghi capelli dorati la bambina è la degna figlia della bella conduttrice. Proprio parlando di lei Anna ha detto in un’intervista: “Se mia figlia Alyssa volesse seguire le mie orme? Spero non lo faccia. Ovviamente la lascerò sempre libera di scegliere ma sarei più felice se studiasse”. Al settimanale Nuovo Tv Anna Falchi ha raccontato cosa ha fatto di recente per la figlia Alyssa.





Nella rubrica ‘Vip e animali’ Anna Falchi ha raccontato di aver fatto un regalo alla figlia Alyssa: ““Le ho regalato un gatto, Aki. Con lui è scattato un colpo di fulmine”. Si tratta di un Sacro di Birmania, un gatto molto docile e affettuoso. E la conduttrice ha anche spiegato perché gli ha dato quel nome: “È un nome finlandese come le mie radici e poi, essendo mia figlia appassionata di fumetti giapponesi, Aki significa autunno”.

Alyssa è figlia unica e quindi l’idea di regalarle un gatto è venuta ad Anna Falchi proprio per tenerle compagnia. Ma intanto come sta andando “Uno Weekend”? Bene, anzi molto bene. Domenica 4 luglio nella prima parte i telespettatori sono stati un milione e 36mila per uno share del 19,2%. Per quanto riguarda la seconda parte gli spettatori sono stati un milione e 111mila, con uno share del 18,7%. Per Anna Falchi si tratta di un momento magico. A settembre infatti sarà lei a condurre “I fatti vostri” con Salvo Sottile e Umberto Broccoli. Davvero niente male!