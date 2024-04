Per l’Eurovision, l’evento musicale più atteso dell’anno in scena a Malmo dal 7 al 12 maggio, Angelina Mango ha scelto di puntare su due ex allievi di Amici per la sua coreografia. Amici dove lo scorso anno si è aggiudicato il premio di categoria, battuta solo dal ballerino Mattia Zenzola. Un premio che così Angelina aveva commentato: “Ci sono stati momenti in cui non realizzato e momenti in cui mi sentivo molto fiera di quello che avevo fatto, ma fino a poche ore fa. Non mi immaginavo la fine di questo percorso, per me non esisteva, non ce la facevo ad andare oltre con l’immaginazione”.

“Ho vissuto una quantità di emozioni che non si può spiegare, ma sono felice con tutto il mio essere. A parte l’ultimo periodo in cui veramente ho iniziato a sentirmi fiera di me, tutto il periodo del pomeridiano l’ho vissuto con molti momenti di insicurezza, perché il pomeridiano è una scuola, è confronto, ma sono grata anche di tutti quei momenti”.





Angelina Mango porta all’Eurovision due ex ballerine di Amici

“Cosa direi all’Angelina del passato? Ma quanto sei stata scema a non iscriverti prima! Questo le direi”. Ed aveva ragione, il successo Amici le ha consentito di approdare al Festival di Sanremo, vinto lo scorso febbraio davanti a Geolier e che in tasca le ha dato un biglietto di prima classe per l’Eurovision dove rappresenterà l’Italia.

Mentre è notizia di qualche giorno fa che ‘La Noia’ sarò tagliato all’Eurovisioni di 8 secondi (il brano, nella versione attualmente in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme di streaming, dura infatti 3 minuti e 8 secondi. Mentre all’Eurovision i brani non possono superare i 3 minuti) è fresca quella delle due ballerine di Amici.

Isa&Chia.it fa sapere che sul palco, accanto ad Angelina, ci saranno la ballerina “Arianna Forte, che pur essendo stata eliminata nel corso del pomeridiano, una volta uscirà dal programma ha avuto la possibilità di lavorare con diversi artisti della musica italiana, tra cui Alessandra Amoroso. E Valentina Vernia, anche lei ex concorrente di Amici 18”. Angelina, insomma, ha deciso di giocare in casa.