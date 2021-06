“Ecco perché ha vinto Awed”. Chiusa l’Isola dei Famosi, è Angela Melillo a parlare. “Mi sembra evidente…”

Angela Melillo, tutto quello che non poteva dire prima. Un’esperienza che per molti si rivela nel pieno delle difficoltà. L’ex naufraga della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi ha espresso la sua opinione, non solo in merito al proprio percorso, ma anche sulla vita condivisa con gli altri naufraghi. Alla luce della vittorio di Awed, anche Angela Melillo non poteva che dire qualcosa in più sul giovane youtuber.

Tra lo stupore di chi avrebbe scommesso su un altro nome, e chi è sempre stato dalla sua parte, Awed porta a casa una vittoria. E intervistata da Superguidatv, Angela Melillo non poteva sfuggire al momento di un bilancio, in merito alla sua permanenza sull’Isola ma anche riguardo al vincitore. Perchè la vita in Honduras non è stata semplice come molti possono pensare.

Pochi passi ancora e avrebbe potuto vincere lei la 15esima edizione del reality. Angela Melillo non si qualifica al primo posto ma sulla sua esperienza ha avuto ancora qualcosa da raccontare: “Quando ho accettato di partecipare all’Isola dei Famosi non mi sarei aspettata di arrivare ad un passo dalla finale. Nella vita ho imparato a non crearmi troppe aspettative per evitare poi delusioni”.





Con queste parole l’ex naufraga a un passo dalla vittoria ha tirato le somme su un’esperienza dai risvolti non sempre piacevoli: “Ho vissuto momenti importanti e anche sofferti. Ho patito molto la fame. Le prime due settimane non ho mangiato nulla. Ho capito che molte cose si danno per scontato. Poi l’ex naufraga ha speso qualche considerazione sul vincitore indiscusso: “Ad Awed ho sempre teso la mano anche quando dopo l’eliminazione di Vera Gemma è rimasto solo. Con Miryea all’inizio si era creato un bellissimo rapporto. L’ho ascoltata e supportata. Poi ho iniziato a notare che andava a fare la spia e io non amo molto questo tipo di persone. Penso che il rischio di un fraintendimento sia sempre dietro l’angolo. Io le avevo consigliato molte volte di accertarsi di ciò che veniva detto. Anche gli altri naufraghi erano d’accordo con me”.

Perchè, secondo Angela Melillo, Awed ha portato a casa la vittoria? “Awed rappresenta l’avanguardia considerando il suo approccio ai social. Con Awed ho sempre avuto confidenza tanto che in molte occasioni lui si è aperto con me pensando di essere un ragazzo non vincente. Io invece gli ho sempre detto che non doveva assomigliare a nessuno ma che doveva essere sé stesso. La vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip e di Awed all’Isola dei Famosi è la dimostrazione che se i giovani credono nei sogni e si rimboccano le maniche possono conquistare traguardi importanti”.