“Andrea Nicole torna a UeD”. Dopo la scelta con bufera, la tronista di nuovo in studio: la reazione di Maria

Aspre critiche nello studio di UeD. Sembra che la bufera si sia conclusa per la coppia formata da Anrea Nicole e Ciprian. Una storia d’amore che men che meno le polemiche hanno potuto fermare e infatti la coppia procede per la propria strada, venendo riaccolti nello studio televisivo di Maria De Filippi. Queste alcune anticipazioni apprese su Blasting News.

Un incontro avvenuto all’oscuro è bastato per dare il via definitivo al loro amore, ma anche a cadere nel vortice delle aspre critiche. Durante un’intervista per Fanpage l’ex tronista ha spiegato la reazione a quel momento: “A me la violenza paralizza, quindi anche se avrei un milione di cose da dirti, non riesco a dire nulla. Ho provato a dire qualcosa, ma ero in difficoltà”.

“Non perché loro avessero ragione e quindi mi sentissi in colpa, o perché penso di essere disonesta e una nullità come mi è stato detto. Il contrario, in realtà. Semplicemente, essendo una persona che è contro la violenza di qualunque genere, in quel momento non sapevo come reagire”.





E poi? Poi la vita di coppi ha preso velocità e fino ad oggi Andrea Nicole e Ciprian sono una coppia felice. Nessun inganno, dunque, ma solo tata voglia di viversi. E stando alle anticipazioni sul programma, il ritorno in studio di Andrea Nicole e Ciprian potrebbe davvero rappresentare l’occasione giusta per riequilibrare gli animi di tutti. Una scelta che vedrà, dunque, un ballo simbolico sotto la cascata di petali rossi, proprio come desiderava per loro Maria. Ma non solo loro sotto i riflettori del programma.

Un’altra coppia che ha certamente incuriosito molti è quella formata da Isabella e Fabio, che solo di recente hanno deciso di lasciare lo studio per continuare a viversi lontano da occhi indiscreti. E tra occhi a cuoricino e un futuro che potrebbe contemplare anche la convivenza, di certo qualche frecciatina potrebbe mirare dritto anche a Gemma Galgani.