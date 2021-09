“Con lui si mette bene”. UeD, Andrea Nicole ha già scelto. E i fatti in esterna confermano tutto

Puntata piena di emozioni quella di Uomini e Donne del 21 settembre. Ancora protagonista Gemma Galgani che torna in trasmissione per affrontare nuovamente Isabella Ricci e poi chiude la frequentazione con Filiberto. La dama torinese cerca lo scontro con Isabella che dal canto suo prova ad ignorare quello che dice Gemma. Isabella spiega, ancora una volta, perché ha deciso di iniziare ad utilizzare i social e chiede alla Galgani di pensare al parterre maschile e alla ricerca di un nuovo amore.

A questo punto si parla della frequentazione tra Gemma e il cavaliere Filiberto. I due sono usciti insieme e hanno fatto una bella esterna a Roma. Maria De Filippi ha chiamato il cavaliere in studio, il quale ha chiesto subito a Gemma Galgani come stesse: “Stai bene sì? Ti sei ripresa un po’?”. E a quel punto Maria De Filippi ha fatto un annuncio choc su Gemma Galgani: “Ha avuto un incidente… È stata tamponata in macchina…”. Gianni Sperti si è preoccupato dello stato di salute di Gemma e ha esclamato: “Ma veramente?”.

Maria De Filippi si è affrettata a ribadire a Gianni e a tutti i telespettatori che l’incidente avuto da Gemma Galgani non ha avuto conseguenze gravi: “Non è stato niente di grave…” E infatti Gemma Galgani oggi era in studio a Uomini e Donne in forma smagliante. Durante la discussione con Filiberto, la dama torinese ha fatto capire di non voler più frequentare il cavaliere perché lui tende a darle fin troppi consigli sul suo modo di comportarsi.





Spazio anche al trono classico con Andrea Nicole al centro dello studio. Maria De Filippi ha fatto accomodare la ragazza e uno dei suoi corteggiatori, Ciprian. La tronista lo sta conoscendo e con lui ha scambiato diversi messaggi per poi uscire in esterna. Tra i due si è creata sin da subito una bella intesa, anche se Andrea Nicole è spaventata dall’idea di aprirsi così velocemente con una persona che conosce poco. In tutti i casi appare decisa a continuare questa frequentazione e apprezza che il corteggiatore riesca ad andare oltre le apparenze. In studio, altri corteggiatori fanno notare alla tronista di essere in attesa di conferma per conoscerla meglio e lei ammette di averli notati, ma di aver dato la precedenza a Ciprian.

Andrea Nicole è una delle novità di questa edizione di Uomini e Donne. Si tratta, infatti, della prima tronista nata biologicamente di sesso maschile. “Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile”, ha ribadito più volte Andrea Nicole.