Uomini e Donne, l’ex tronista risponde a una domanda molto delicata sotto gli occhi di tutti. Riflettori che restano accesi su Andrea Nicole Conte, la cui risposta viene condivisa dalla diretta interessata sul profilo Instagram. Nessun segreto per i suoi fan fin dall’inizio. La risposta di Nicole ancora una volta è trasparente e sincera.

Il processo di transizione ha permesso a Nicole di realizzare il suo più grande desiderio, trovarsi a proprio agio con se stessa. Una storia di vita molto delicata che l’ex tronista non ha mai tenuto nascosto al pubblico come ai suoi fan. Ma tra le domande poste a Nicole, anche alcune un po’ scomode. L’ex tronista ha pubblicato sul profilo una di queste, dando anche la giusta risposta. Sincera, ma anche ironica.

La domanda in questione è stata: “Hai il pis…o?”. La risposta di Nicole non ha tardato ad arrivare: “Amo ho il freezer pieno, fra gli spinaci e il preparato per soffritto. Le verdure sono importanti per una dieta sana ed equilibrata”. Le parole dell’ex tronista sono andate incontro ancora una volta al sostegno dei fan.





Oggi Andrea Nicole è una donna felice e anche innamorata. Infatti nella sua vita esiste Ciprian con cui la storia sembra procedere nel miglior modo. Tanti gli aspetti di lui che ama, come “la sua estrema dolcezza”. Tutto, insomma, lascerebbe pensare che la coppia sia del tutto intenzionata a proseguire e creare le basi per un rapporto sempre più stabile.

Sembra che i due abbiamo scelto proprio la Capitale per affrontare il grande passo, visto che a giudicare dai social è lì che stanno trascorrendo sempre più tempo. “Adesso stiamo davvero bene insieme. Vogliamo andare a convivere”, confessa Andrea Nicole.