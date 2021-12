Non era finita benissimo il trono di Andrea Nicole a Uomini e Donne. Una mancanza di rispetto, il fatto che la tronista abbia visto Ciprian la notte prima della scelta, che non è andata giù a nessuno. Tra i maggiormente delusi gli opinionisti di UeD. “Siete due disonesti – aveva detto Gianni Sperti -. La disonesta è lei con tutto quello che la redazione e il programma hanno fatto per lei. Non c’è differenza tra uomo e donne, ma c’è differenza tra una persona perbene e non perbene e tu non sei una persona perbene”.



“Portavi un messaggio importantissimo e mi dispiace per come l’hai buttato via. Non credo che sia la prima volta che vi siate visti”, ha attaccato Gianni Sperti parlando ripetendo più volte “Che figura di mer…”. Anche Tina Cipollari non c’era andata leggera: “Non mi sei mai piaciuta sin dal primo momento che ti ho visto. Quando arrivava il tuo momento io uscivo perché c’era qualcosa che non mi convinceva e non mi sono sbagliata”, ha detto in puntata a UeD ad Andrea Nicole.



Andrea Nicole che, lontano dai riflettori, continua la sua storia con Ciprian. Da quando è andata in onda la puntata della sua scelta insolita a Uomini e Donne non è stata molto attiva sui social, ma sembra intenzionata a rimediare. Nelle ore scorsa ha infatti raccontato che Ciprian sta superando tutte le aspettative che si era fatta.







“Giorno dopo giorno sta superando qualunque aspettativa io mi fossi fatta”. Eppure la coppia non sembra passerà il Natale insieme. “Il Natale è in famiglia, sempre – ha detto Andrea Nicole – Ho proprio bisogno di passare del tempo con loro”. Poi ha difeso Ciprian. “In generale credo che per molti criticare sia sempre più facile che capire realmente ciò che si ha di fronte. Per capire deve esserci la volontà di farlo e le facoltà per metterlo in pratica. Peace”.



Che tutto tra Andrea Nicole e Ciprian procedesse a gonfie vele sembrava ovvio. “Difficile spiegare a parole questi momenti di felicità. Vi volevamo ringraziare di cuore per tutto l’amore che ci avete dato e che continuate a darci. Grazie a Uomini e Donne, alle persone che ne fanno parte e che sono diventati nostri amici e a tutti voi che ci state mandando tutto questo affetto. Non smettete mai”.